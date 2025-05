Hallitus teettää datatalouden tiekartan – ”Datakeskukset itsessään eivät ole mörkö”

Hallitus on käynyt tänään keskustelun ristiriitoja herättäneistä Kouvolan ja Lohjan datakeskuksista. Simo Alastalo Demokraatti

Elinkeinoministeri Wille Rydman (ps.) on esittänyt huolia Tiktokin käyttöön Kouvolaan kaavaillusta datakeskuksesta. Pääministeri Petteri Orpo (kok.) lupasi tiistaina, että asia käydään läpi hallituksen sisällä.

– Käymme asiaa huolella läpi ja keskustellaan, mutta tämän hetken valossa sellaista syytä (huoleen) ei ole. Hallitus haluaa Suomeen investointeja ja datakeskukset ovat Suomeen tervetulleita. Näemme ne osana tulevaisuuden elinkeinoelämän ja talouden, työllisyyden rakennetta, Orpo sanoi.

Valtiovarainministeri Riikka Purran (ps.) mukaan aiheesta keskusteltiin valtioneuvoston kokouksessa torstaina.

– Olemme käyneet tänään keskustelua ja ymmärtääkseni pääministeri tästä tiedottaa. Kaikki pitävät tarpeellisena, että tehdään tällainen datatalouden tiekartta selvitys, jossa huomioidaan kokonaisuuteen kuuluvia eri osa-alueita, turvallisuutta, sähköä ja ylipäänsä katsotaan tätä tulevaisuuskuvaa. Kaikki ovat samaa mieltä siitä, että Suomi on hyvä paikka datakeskusinvestoinneille ja haluamme siitä huolehtia. Samaan aikaan on yksityiskohtia, joita pitää vielä tarkastella, Purra totesi toimittajille eduskunnassa.

PURRAN mukaan tiekartasta haetaan helpotusta aihetta koskeviin hallituksen sisäisiin erimielisyyksiin.

– Datatalouden tiekartalla pyritään juuri vastaamaan tähän. Samaan aikaan on hyvä huomata, että valtiolla nämä asiat ulottuvat monen eri ministeriön alueelle ja sellaista suurta koordinaatiota tällaisissa kysymyksissä ei ole. Tämä on tietenkin asia, johon on hyvä puuttua.

Ministeri Rydman luonnehti datakeskuksia koskevaa selvitystä tarpeelliseksi.

– On äärimmäisen tarpeellista, että käymme tämän kokonaisuuden läpi. Siihen liittyy turvallisuuteen liittyviä kysymyksiä, energiajärjestelmään liittyviä kysymyksiä, ylipäätäänkin Suomeen investointiympäristönä liittyviä kysymyksiä ja myöskin merkittäviä geopoliittisia ulottuvuuksia, Rydman sanoi eduskunnassa.

RYDMAN tähdensi, että datakeskukset ovat yksi asia ja niiden vuokralaiset toinen.

– Näitä kaikkia ulottuvuuksia on varmaan syytä arvioida. Datakeskukset itsessään eivät ole mörkö.

– Tämä on oikea hetki katsoa, että minkä tyyppisiä datakeskuksia Suomeen ensisijaisesti halutaan ja millaisilla pelisäännöillä. Ja miten varmistamme sen, että järjestelmä kestää.

Purra ja Rydman eivät ennakoineet tiekartan valmistumisen aikataulua.

– Jo puoliväliriihessä päätettiin, että tällainen datatalouden tiekartta laaditaan ja tämä uusin keskustelu aiheen ympärillä on tietysti laittanut (asiaan) entisestään vauhtia, Rydman sanoi.