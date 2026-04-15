15.4.2026 05:06 ・ Päivitetty: 15.4.2026 05:06
Hallitus vastaa välikysymykseen
Hallitus vastaa tänään eduskunnassa vasemmistoliiton, vihreiden ja SDP:n välikysymykseen köyhyydestä ja elinkustannusten kasvusta.
Oppositiopuolueet sanoivat viime viikolla jättämässään välikysymyksessä, että köyhyys on syventynyt Suomessa erityisesti Petteri Orpon (kok.) hallituksen epäonnistuneen työllisyyspolitiikan ja hallituksen tekemien mittavien sosiaaliturvaleikkauksien myötä.
Välikysymyksessä vaaditaan vastausta muun muassa siihen, millaisia pienituloisia koskevia päätöksiä hallitus aikoo tehdä tulevassa kehysriihessä.
