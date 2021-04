Hallitus vetäytyi kehysriiheen – ”Toivon mukaan tulemme täältä ulos yhtenäisenä joukkueena”

Hallituksen johtoviisikko esiintyi sopuisasti Säätytalon portailla hetkeä ennen kehysriihen alkamista. Mahdollisista turpeeseen, työllisyyteen tai talouteen liittyvistä ristiriidoista ei portailla etukäteen pukahdettu. DEMOKRAATTI Demokraatti

Vihreiden puheenjohtaja, sisäministeri Maria Ohisalo vetosi turpeen energiakäytön vähentämisessä hallitusohjelmaan ja muistutti myös tarpeesta huolehtia turveyrittäjien toimeentulosta.

Turveasiassa pöydän toista laitaa edustava keskustan puheenjohtaja, tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko oli Ohisalon kanssa samanmielinen, mutta kuvaili hieman yksityiskohtaisemmin ja painokkaammin turveyrittäjien ja turvetta hyödyntävän maatalouden tuen tarvetta.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) ei kommentoinut työllisyystoimien yksityiskohtia kuten mahdollista ansiosidonnaisen työttömyysturvan porrastamista. Marinin mukaan mukaan hallitus käy keskusteluja työllisyystoimista kokonaisuudessaan.

– Hallitus on tehnyt merkittäviä työllisyyspäätöksiä yli 30 000 työllisen osalta. Pitää ymmärtää, että nämä ovat rakenteellisia uudistuksia, jotka tähtäävät ennen muuta siihen, että meillä on osaavaa työvoimaa tarjolla tulevaisuudessa riittävästi. Työpaikkojen luominen on yritysten tehtävä. Haluamme tukea yrityksiä investoimaan ja kasvattamaan omaa toimintaansa.

”Jää nähtäväksi kuinka pitkään nämä neuvottelut kestävät.”

– Pitää nähdä tässä nämä rakenteelliset uudistukset ja toisaalta se politiikka, jota tarvitaan, jotta kasvua, työllisyyttä ja investointeja Suomeen tehdään, Marin sanoi.

Saarikko tähdensi, että hallituksen tähänastiset työllisyystoimet ovat aidosti merkittäviä.

– Esimerkiksi yli 55-vuotiaiden työelämän asemaan liittyvä muutos on ollut vuosia valmisteltu ja siitä on päätökset hallituksessa tehty. Nyt on kysymys tästä jatkosta ja aivan kuten pääministeri sanoo, että on työn tarjontaa, että kannattaa vastaanottaa työtä mutta on myös kysyntää, että yrityksillä on sellainen maisema, että tähän maahan kannattaa satsata, pitää ihmiset töissä ja palkata uusia, Saarikko jatkoi.

Pääministeri Marinin mukaan neuvotteluja on riihen alla käyty jo useita päiviä.

– Säätytalolla on tullut paljon istuttua niin viisikon kesken ja tietenkin myös avustajakunta, joka tätä taustatyötä on tehnyt. Tänään menemme sitten yhdessä varsinaiseen riiheen ja jatkamme neuvotteluja. Jää nähtäväksi kuinka pitkään nämä neuvottelut kestävät, mutta toivon mukaan tulemme täältä ulos yhtenäisenä joukkueena, joka vie Suomea eteenpäin.