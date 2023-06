Hallitusohjelma sai kovaa kyytiä ja perussuomalaisten puhujavalinta hämmensi: ”En tiedä, löytyykö tällaista esimerkkiä”

Eduskunnassa käydään paraikaa tiedonantokeskustelua hallitusohjelmasta. Debatissa valtaosa puheenvuoroista annetaan opposition edustajille, joille kyseessä on ensimmäinen todellinen paikka päästä esittämään kritiikkiä ja tarjoamaan omaa vaihtoehtoa hallitusohjelmalle. Johannes Ijäs Demokraatti

On selvää, että kritiikkipuoli nousee pintaan, kun ohjelma on juuri ja juuri ehditty lukea läpi.

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) sanoi salissa, etä Säätytalolla talouden tilannekuva osoittautui vielä karmeammaksi kuin oli tiedossa.

– Siksi me tarvitsemme jämäköitä toimia.

– Ei ollut siivousporukkaan tunkua. Ei SDP osoittanut todellista halua neuvotella. Keskusta valitsi vasemmisto-oppisition kumppanikseen mieluummin, Orpo totesi.

Orpon mukaan Säätytalolla oli neljä puoluetta, jotka halusivat ratkaista asioita ja joilla oli oma tahto.

– Me tulemme tekemään huolellisen lainvalmistelun ja tekemään laajat vaikutusarviot, kun esimerkiksi sosiaaliturvaa uudistetaan ja ottamaan huomioon, ettei niitä aivan kohtuuttomia tilanteita tule vastaan, Orpo lupasi, mihin oppositio eräänlaisena oljenkortena pienituloisten kannalta myöhemmin tarttui.

Kokoomuksen tuore ryhmäpuheenjohtaja Matias Marttinen säesti Orpoa. Hänen mukaansa hallituspuolueilla ja oppositiolla ei ole yhteistä kriisitietoisuutta siitä, missä kunnossa julkinen talous on.

– Missä ovat ratkaisut? hän kyseli opposition ryhmäpuheenvuorot kuunneltuaan.

”Meillä on vain vahvoista välittävä hallitus.”

Keskustaa Marttinen sentään kiitti osittaisesta yhteistyön kädestä.

SDP:N ryhmäpuheenjohtaja Antti Lindtman aloitti debattivaiheessa hallituspuolueiden moukaroinnin arvellen perussuomalaisten puheenjohtajan Riikka Purran tehneen parlamentarismin historiaa.

– Olette ensimmäinen ministeri, joka on ollut kirjoittamassa hallitusohjelmaa ja sen jälkeen eduskunnan nimissä olette ollut arvioimassa omaa, kirjoittamaanne ohjelmaa. En tiedä, löytyykö tällaista esimerkkiä, Lindtman hämmästeli.

Kyse oli siitä, että Purra oli juuri käyttänyt tiedonantokeskustelun perussuomalaisten ryhmäpuheenvuoron.

Lindtman jatkoi, ettei ihmettele, että perussuomalaiset ovat joutuneet turvautumaan näin poikkeukselliseen keinoon, koska puolueesta oli sanottu ennen vaaleja, että leikkaukset pienituloisille eivät perussuomalaisille käy.

– Ja mikä on lopputulema. Tämä hallitus tekee historian ehkä suurimmat leikkaukset juuri pienituloisten sosiaaliturvaan ja arkeen, Lindtman huomautti.

– Lupasitte suomalaisille, että käännätte elämisen kustannukset alas, käännätte elämisen kustannukset laskuun ja lopputulos on se, että kymmenientuhansien suomalaisten kotitalouksien elämisen kustannukset tulevat nousemaan ylös – niin pitkää työmatkaa ajavien, niin lääkkeitä tarvitsevien, niin junalla ja bussilla kulkevien, niin poliklinikkamaksuja maksavien niin kuin monien monien muiden, hän jatkoi.

Myöhemmin siihen, että Purra piti ryhmäpuheen puuttui myös keskustan vastavalittu ryhmäpuheenjohtaja Antti Kurvinen.

– Arvoisa tuore perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jani Mäkelä, ettekö te halunneet käyttää ryhmäpuheenvuoroa tai eikö kukaan teidän kansanedustajistanne halunnut käyttää tämän kokoomuslaisen hallitusohjelman osalta ryhmäpuhetta, kun valtiovarainministeri Riikka Purra joutui sen teidän puolestanne pitämään? Kurvinen kyseli.

HALLITUKSEN työelämäohjelman Lindtman sanoi pyrkivän tekemään historiallisia heikennyksiä palkansaajien oikeuksiin ”tavalla, jossa Sipilän kiky-hallitus alkaa näyttää pyhäkouluporukalta”.

– Jään kysymään, että miten tässä näin kävi.

Lindtman sanoi perussuomalaisten menneen Säätytalon kellariin ja ryhtyneen keksimään, miten voi kaikilla tavoilla kiusata tänne tulevia maahanmuuttajia. Työelämässä kapula jäi kuitenkin Orpolle.

– Keskityitte vain maahanmuuttoon ja siinä sivussa perussuomalaiset unohti suomalaisen, Lindtman tiivisti viestiään.

Keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko vastasi keskustalta hallitushalukkuutta haikailleelle Petteri Orpolle, että keskusta ei ole hallituspuolue, koska he kunnioittavat kansanvaltaa.

– Vaalien voittajilla on nyt vastuu. Siksi me istumme oppositiossa ja rakennamme täältä käsin Suomea.

Saarikko moitti, että hallitus maksattaa tuloveronkevennykset kaikkein heikoimmassa asemassa olevilla kansalaisilla.

– Se on se oikeudentunto, jota minä teiltä peräänkuulutin.

– Myöskin bensaveroale on asia, joka maksatetaan lääkkeiden käyttäjillä, kotimaan matkailulla ja niin edelleen.

VIHREIDEN puheenjohtaja Sofia Virta totesi, että hallitus sanoo, että on pakko leikata köyhiltä mutta ei sano, että on pakko leikata yritystukia.

– Mihin se pakko hävisi siinä kohtaa. Oliko kivempaa kyykyttää ihmisiä, joilla on nyt jo vaikeaa kuin tehdä niitä vaikeimpia päätöksiä? Virta kysyiö

Opposition – SDP, keskusta, vihreät, vasemmistoliitto, Liike nyt – vyörytys jatkui.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson huomautti, että erimielisyyttä ei ole siitä, pitääkö julkista taloutta tasapainottaa vai ei, vaan on kyse syvästä erimielisyydestä keinoissa.

– Te olette nyt valinneet alentaa yli satatuhatta euroa tienaavien veroja samanaikaisesti, kun te leikkaatte kaikkein köyhimpien suomalaisten toimeentulotukea, hän moitti hallituspuolueita kokoomusta, perussuomalaisia, RKP:tä ja kristillisdemokraatteja.

Andersson sanoi hallituksen leikkaavan työtätekevien yksinhuoltajien tuloja jopa 600 eurolla kuussa.

SDP:n eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Kim Berg jatkoi sanan epäoikeudenmukainen olleen ensimmäinen sana, joka tuli mieleen hallitusohjelmaa lukiessa.

Hänen mukaansa hallitus kohdistaa leikkaukset kaikkein pienituloisimpiin siten, että ne kertautuvat yksittäisillä henkilöillä.

– Meillä on vain vahvoista välittävä hallitus, Berg totesi viitaten hallitusohjelman nimeen, joka on Vahva ja välittävä Suomi. Nimi ehti keskustelun aikana vääntyä moneen muuhunkin muotoon.

– Vahva ja välittävä Suomi vai ehkä sittenkin vahvoista välittävä Suomi, kyseli esimerkiksi vihreiden kansanedustaja Saara Hyrkkö.

KESKUSTA pyrki keskustelussa yhtäältä kritisoimaan hallitusta mutta samalla erottumaan muusta oppositiosta. Hallituspuolueiden retoriikassa keskustaa yritetään tiukasti niputtaa yhteen ”vasemmistopposition” kanssa.

Antti Kurvisen mukaan keskusta tukee hallituksen isoa tavoitetta ja visiota siitä, että Suomen julkiseen talouteen pitää tehdä säästöjä ja työmarkkinauudistuksia tarvitaan. Hallitusohjelman linjaukset eivät kuitenkaan ole hänen mielestään oikeudenmukaisia.

– Mietin kovasti, kun sitä ohjelmaa luin, että oletteko te arvoisat perussuomalaiset edes olleet siellä Säätytalolla paikalla tai mitä te siellä olette tehneet, kun tätä ohjelmaa on kirjoitettu. Näyttää siltä, että pääministeri Orpo – lämpimät onnittelut teille tehtävästänne – ja kokoomus ovat saaneet kaikki tavoitteensa läpi, Kurvinen sanoi.

– Perussuomalaisten lupaaman bensan veroalen sijaan tulee lääkkeiden hinnankorotukset, hän jatkoi.

Saara Hyrkön mielestä Orpon hallitus ei edes yritä pitää ihmisiä samassa veneessä.

– Se on iso käänne suomalaisessa politiikassa.

– Arvoisa pääministeri, älkää jääkö historiaan käänteisenä Robin Hoodina, joka ottaa niiltä, joilla on jo ennestään vähän, Hyrkkö vetosi.

– Itse ehkä nimeäisin tämän hallituksen työntekijöistä ja pienituloisista vähät välittäväksi hallitukseksi, veisteli vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jussi Saramo.

SDP:N kansanedustaja Johannes Koskisen mielestä pääministeri Orpon lupaus vaikutusarviointien tekemisestä erilaisissa leikkauksissa on merkittävä.

– Jos ja kun se tehdään, se tarkoittaa, että näistä aikeista 10-20 vähintäänkin menee uusiksi.

SDP:n kansanedustaja Tuula Haatainen näkee, että koulutusleikkauksia tulee hallitusohjelman mukaan, vaikkei pitänyt ja korkeakoulujen rahoitus pienenee.

– Eniten ihmettelen, että aikuiskoulutustuki, joka on ollut työssäkäyvien ihmisten mahdollisuus päästä opiskelemaan, ollaan poistamassa kokonaan, Haatainen sanoi ja totesi sen olevan instrumentti, jolla esimerkiksi sote-alan pienipalkkaiset ovat päässeet opiskelemaan ja hankkimaan tutkinnon.

Tytti Tuppurainen (sd.) esitti hallitusohjelmasta myös kehuja. Harvalukuisiin hyviin kohtiin lukeutuu hänen mielestään Eurooppa-politiikka. Tuppurainen kiitteli tästä etenkin perussuomalaisia ja totesin heidän tulleen suomalaisten enemmistön linjalle.

– Hienoa, että perussuomalaisetkin ovat jättäneet ne EU-eropuheet toivottavasti kauas taakseen, Tuppurainen piikitteli.

Hän lisäsi, ettei kehitysyhteistyövarojen leikkaaminen ja pakolaiskiintiön puolittaminen näytä kuitenkaan Suomesta vahvaa ja välittävää kuvaa vaan kyynisen ja kyräilevän.

Keskustan Katri Kulmunin mukaan hallitusohjelmassa on merkittävä määrä todella julmia säästöjä kaikista pienitulosimmille suomalaisille.

– Se on bluffi, jossa kova oikeistokonservatiivinen ja maahanmuuttovastainen ydin on kuorrutettu kauniilla sanoilla ja hienoilla tavoitteilla, joita vastaavia keinoja sieltä ei kuitenkaan löydy, sanoi puolestaan vihreän eduskuntaryhmän puheenjohtaja Atte Harjanne.

Hän kyseli liberaaleilta sivistysporvareilta, onko tämä se hallituspohja ja -ohjelma, jota halutaan olla toteuttamassa.

Vasemmistoliiton kansanedustaja, varapuheenjohtaja Veronika Honkasalon mukaan hallitusohjelmasta on ilmennyt, ettei koulutus ei ollut erityissuojeluksessa eikä pienituloisia jätetty leikkausten ulkopuolelle. Hän syytti kokoomuksen ja perussuomalaisten sumuttaneen äänestäjiä.

KESKUSTAN puheenjohtaja Annika Saarikko äityi kritisoimaan myös vasemmistopuolueita siitä, että jos ne olisivat olleet viime kaudella vähän halukkaampia uudistuksiin, heiluri ei olisi tuoreessa hallituksessa liikahtanut niin rajusti oikealle.

– Silloin kun on oma vahtivuoro, kannattaa tehdä myös sellaisia asioita, jotka tekevät vähän kipeää, koska muutoin Suomi jakautuu, keskustajohtaja sanoi oppositiokumppaneilleen.

Pia Viitasen (sd.) mielestä Timo Soinin 2015 takinkäännöt kalpenivat Purran perussuomalaisten takinkäännöille.

– Riikka Purra kertoo ennen vaaleja kansalaisille, että meille ei käy se, että leikataan kaikkein pienituloisimmilta. Mitä minä näen täällä, kun katson näitä rivejä hallituksen leikkauksista. Täällä nimenomaan leikataan pienituloisilta, Viitanen totesi.

SDP:n kansanedustaja Lauri Lyly kuvasi hallitusohjelmaa ”keppilainsäädäntölinjaksi”, joka on todella kylmää kyytiä suomalaiselle palkansaajalle ja työttömälle.

– Innostavan ja yhteisen vision tasolla tämä ei ole Suomen valtion hallitusohjelma, kunnianhimon osalta hyvä jos taloyhtiön hallituksen ohjelma, sanaili SDP:n Timo Harakka.

– Jos opposition puheenvuoroja vetää hiukan yhteen, oppositio haluaisi lisää halpatyövoimaa ulkomailta polkemaan suomalaisten työntekijöiden ehtoja ja oloja, sopeuttaa taloutta ilman minkäänlaisia keinoja, kurittaa suomalaisia sellaisilla ilmastotoimilla, jotka eivät planeettaa pelasta ja verottaa työtä entistä enemmän, perussuomalaisten kansanedustaja, ryhmän varapuheenjohtaja Jenna Simula (ps.) vastasi opposition ryöpytykseen.

Kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Pia Kauma ilmoitti, että suomalaiset halusivat muutosta, koska vasemmistohallituksen kasvattama velkavuori hirvitti.

PÄÄMINISTERI Petteri Orpo vertaili omassa puheenvuorossaan, kuinka vähän rahaa käytetään hyväosaisten veronalennuksiin ja kuinka paljon vähemmän tienaavien.

Orpon mukaan hyvätuloisten solidaarisuusveron alarajan korottamiseen käytetään noin 50-100 miljoonaa euroa. Hän huomautti, että Suomessa on maailman kireimpiä progressioita.

Sen sijaan 400-500 miljoonaa euroa käytetään pieni- ja keskituloisten palkansaajien ja eläkkeensaajien verotuksen keventämiseen.

”Me haluamme ihmisille hyvää.”

– Mikä siinä on väärin? Orpo kysyi.

Hän nosti jälleen esiin myös kannustinloukkujen korjaamista ja sanoi, että jos ihmiset pääsevät töihin, tarvitaan vähemmän tulonsiirtoja ja yrityksille on enemmän työntekijöitä.

– Kun meillä on verotuloja, niin me voimme pitää huolta heikommista eli luoda vahva ja välittävä Suomi. Tämä on se, mitä hallitus tekee. Me haluamme ihmisille hyvää. Me haluamme turvata palvelut.

RIIKKA Purran mukaan on viimeiset hetket aikaa tehdä uudistuksia.

– Vasemmisto-oppositio haluaa, että meidän hyvinvointijärjestelmämme on muiden Pohjoismaiden tasolla, mutta meidän taloutemme muut realiteetit eivät ole samalla tasolla. Meillä yksinkertaisesti eivät riitä veronmaksajat. Me emme pysty kustantamaan tällaista järjestelmää, Purra sanoi.

– Te esitätte olevanne samaa mieltä tästä julkisen talouden sopeuttamistarpeesta. Se on mukava kuulla, mutta en kuullut ainuttakaan keinoa toteuttaa sitä, en näissä puheenvuoroissa, en ennen vaaleja. Nyt me tulemme tekemään sen. Tämä on välttämätöntä. Edellisillä hallituksilla ei ole ollut siihen uskallusta, hän jatkoi.

Purran mukaan opposition kansanedustajia kuunnellessa tulee mieleen, että Suomessa ei asu ketään muita kuin pienituloisia, sairaita ja kaikkein heikoimpiosaisia.

– Me haluamme pitää heistä huolta. Se on syy sille, että me korjaamme tätä talousjärjestelmää, jotta meillä on mahdollisuus säilyttää tämä järjestelmä ja nämä etuudet. Sen sijaan suurin osa suomalaisista ei kuulu näihin kategorioihin. He käyvät työssä, he yrittävät tulla toimeen, he maksavat veroja. He maksavat itsensä näännyksiin veroja, jotka lisääntyvät siksi, että te keksitte aina uusia kohteita, joihin veroja käytetään. Tähänkin tämä hallitus puuttuu, Purra sanoi.

Hän lisäsi yllättyneensä siitä, että keskusta sujahti niin nopeasti vasemmisto-opposition joukkoon.

EDUSKUNTARYHMÄN puheenjohtaja Antti Lindtman (sd.) tulkitsi Orpon puheenvuoron kiteytykseksi hallituksen politiikasta:

– Hän (Orpo) perusteli tuloeliitin erityistä veronkevennystä sillä, että on tärkeätä, että ihmisiä kannustetaan ja progressiota lievennetään. Ja sitten sen jälkeen, kun lähditte perustelemaan pienituloisiin kohdistuvia leikkauksia, kyse on kannustamisesta kyllä, mutta on aivan eri keino. Otatte silloin kepin käteen ja mitä enemmän kannustatte, sitä enemmän kerrotte, että hallitus teistä välittää, Lindtman sanoi Orpolle.

– Mitä kipeämmältä tuntuu, sitä enemmän hallitus teitä rakastaa, Lindtman hämmästeli.

Lindtman totesi myös, että ilmeisesti on niin, että perussuomalaisten puheenjohtaja Purra hyväksyy tämän linjan.

– Jos te tämän hyväksytte, että hyväosaisille veroetuja, pienituloisille keppiä ja leikkauksia, miksi te sitten ennen vaaleja lupasitte suomalaisille – vain hetki ennen äänestystä – että se ei meille käy. Tämän lupauksen johdosta te istutte nyt siellä ministeriaitiossa ja pääsette itsekin nauttimaan näistä tekemistänne uusista erityisesti kohdistetuista veronalennuksista tuloeliitille, Lindtman sanoi.