Hallituspuolueet ajautuivat pelisääntökeskusteluun Räsäsen toiminnan vuoksi – tilanne yhä päällä

Hallituspuolueet ovat ajautuneet pelisääntökeskusteluun Päivi Räsäsen (kd.) edesottamusten vuoksi sosiaali- ja terveysvaliokunnassa. Ristiriitatilanne on yhä päällä, sillä hallituspuolueissa ei myöskään katsota hyvällä, jos Räsänen äänestää valiokunnassa alkoholilakia koskevan mietinnön hylkäämistä. Kokoomuksen ryhmäpuheenjohtaja Matias Marttisen mukaan asiasta käydään vielä keskustelua. Johannes Ijäs Demokraatti

Hallituspuolueen kristillisdemokraattien kansanedustaja Päivi Räsänen äänesti tänään sosiaali- ja terveysvaliokunnan alkoholilakia käsitelleessä äänestyksessä hallituspuolueiden rinnalla opposition esitystä vastaan, jonka mukaan asian käsittely olisi keskeytetty valiokunnassa.

Räsänen oli 9-8 hallituspuolueiden voittoon päättyneessä äänestyksessä vaa’ankieliasemassa.

Valiokunta äänestää seuraavaksi loppuviikosta, tuleeko alkoholilain muutosta koskevasta esityksestä hylkäävä vai hyväksyvä mietintö. Muutoksella ruokakaupoissa myytävän alkoholin prosenttiraja nousisi nykyisestä 5,5 prosentista kahdeksaan prosenttiin käymisteitse valmistettujen alkoholien osalta. Tässä Päivi Räsänen puolestaan aikoo tukea opposition rinnalla hylkäävää kantaa. Hän katsoo olevansa oikeutettu näin tekemään.

– Kyllä minä ajattelen, että olen minä täysin vapaa tässä. Oma tulkintani on, että vapaus koskee aivan koko tämä lain käsittelyä. Ja tämä on meillä ollut myös ryhmän kanta, Räsänen sanoi keskiviikkona medialle.

Hallituspuolueiden muissa eduskuntaryhmissä Räsäsen toimintaa ei kuitenkaan katsota hyvällä.

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Matias Marttinen kertoo Demokraatille, että hallituspuolueiden ryhmäpuheenjohtajat olivat käyneet jo eilen yhdessä läpi sosiaali- ja terveysvaliokunnan tilannetta.

– Me käymme läpi ryhmäpuheenjohtajien kesken kaikki hallitusyhteistyöhön eduskunnassa liittyvät asiat ja kyllä me puhuimme myös tästä eilen.

Oliko sinulla tai muilla puolueilla jokin selkeä viesti KD:n ryhmäpuheenjohtajalle tässä asiassa?

– Kyllä minä olen keskustellut kollegani kanssa siitä, mitkä ovat hallitusyhteistyön pelisäännöt ja millä tapaa valiokunnassa edustajien kuuluu toimia. Ajatus siitä, että hallituspuolueiden edustaja sosiaali- ja terveysvaliokunnan tilanteessa, jossa äänestys olisi käytännössä jumiuttanut hankkeen käsittelyn valiokuntaan, niin sellaisen menettelyn tukeminen ei ole hallitusyhteistyön pelisääntöjen mukaista.

Tämä käytiin ryhmäjohtajien kesken läpi?

– Kyllä tämä käytiin läpi.

Kysymykseen siitä, käytiinkö keskustelua myös puoluejohdon suuntaan tai oliko asia puoluejohtaja-tasolla, Marttinen ei vastaa täsmällisesti.

– Kyllä tällaisten asioiden, jotka kuuluvat eduskuntaan, niiden asioiden käsittely kuuluu ennen kaikkea ryhmien puheenjohtajille.

MARTTISEN mukaan eilisessä ryhmäpuheenjohtajien keskustelussa todettiin myös pelisäännöt, joiden mukaan hallituspuolueiden on tärkeä ylläpitää varmuus siitä, että itse esitys etenee ja tulee eduskunnan suureen saliin käsittelyyn.

– Ja siellähän tietysti KD:llä on vapaus joka tapauksessa äänestää niin kuin he haluavat.

Jos se, että Räsänen olisi äänestänyt alkoholilain käsittelyn keskeyttämisen puolesta valiokunnassa ei ole hallituspuolueiden pelisääntöjen mukaista, kiinnostava kysymys kuuluu, onko sekään, jos äänestää mietinnön hylkäämistä valiokunnassa. Hallituspuolueilla vaikuttaa olevan asiasta ristiriitaa.

– Joka tapauksessahan se tulee sitten saliin käsittelyyn ja siellä joka tapauksessa sitten hallituksen enemmistö tulee sen asian kyllä hoitamaan, Matias Marttinen vastaa.

– Tästäkin varmasti vielä keskustellaan, hän kuitenkin lisää.

Hyväksyykö kokoomus sen, että Räsänen äänestää valiokunnassa vastoin hallituksen linjaa?

– Minulle on tärkeintä se, että esitys etenee suuren salin käsittelyyn. Silloin tietysti jokainen ryhmä vastaa edustajiensa toiminnasta valiokunnassa. Tästä asiasta käydään vielä keskustelua, hän toistaa.

Onko tulkittu oikein, että muut hallituspuolueiden eduskuntaryhmät eivät katso hyvällä myöskään sitä, että Päivi Räsänen äänestäisi hylkäämistä?

– Eivät katso. Minusta se on huono menettelytapa, mutta niin kuin sanoin, tämä on varmasti asia, josta sitten käydään vielä keskustelua.

Jos ja kun nyt näyttää, että sosiaali- ja terveysvaliokunta on tekemässä alkoholilakiesityksestä hylkäävän mietinnön, lakiesitys voidaan kuitenkin hyväksyä täysistunnossa vastalausemenettelyn avulla.

Käytännössä täyistunnon ensimmäisessä käsittelyssä hallituspuolueista tehtäisiin vastaesityksen hallituksen esityksen hyväksymisestä. Jos se saisi tarpeeksi kannatusta, asia kävisi suuren valiokunnan käsittelyssä ensimmäisen ja toisen käsittelyn välissä.

Jos tämä menee suureen valiokuntaan, onko siellä sovittu hallituspuolueiden kesken niin, että siellä esitys ei enää muutu, vaan se menee hallitusohjelman mukaisena?

– Kyllä se lähtökohta on se, että me olemme täällä sitoutuneet viemään eteenpäin ja läpi hallituksen esityksen siinä muodossa kuin se on taloon annettu, Matias Marttinen vastaa.

Eli se koskee myös suurta valiokuntaa?

– Kyllä se minusta silloin koskee myös suurta valiokuntaa. Se vietäisiin siinä muodossa läpi, miten se on taloon annettu eli siinä olisi valmistustaparajoite mukana.

Toisin sanoen kauppohin tulisivat edelleen vain 8 prosenttia alkoholia sisältävät käymisteitse valmistetut juomat eivätkä mutta kahdeksanprosenttiset limuviinat jäisivät edelleen Alkon myyntiin.

DEMOKRAATTI kysyi myös perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jani Mäkelältä, miten puolueen eduskuntaryhmä suhtautuisi siihen, jos KD:n Päivi Räsänen äänestäisi alkoholilain hylkäämistä sosiaali- ja terveysvaliokunnassa.

– Lähtökohtaisesti hallituspuolueiden tulisi edistää hallituksen esitysten läpiviemistä, mutta olen ymmärtänyt, että kristillisillä on jonkinlainen erillinen menettely näissä alkoholilakiasioissa.

Koskeeko se myös valiokuntaa?

– Heidän oman käsityksensä mukaan ainakin se ilmeisesti voi myös koskea valiokuntia.

Koskeeko se sinun käsityksesi mukaan?

– Se jää nähtäväksi, kuinka tämä prosessi tulee menemään. Itse toivoisin kyllä, että valiokunnasta asia tulisi hallituksen esityksen mukaisena käsittelyyn suureen saliin, missä sitten tätä niin sanottua erivapautta ehkä olisi luontevampaa soveltaa.

Toivotko vielä, että Räsänen muuttaisi kantansa tässä?

– Toivoisin, että hallituksen esitykset tulisivat valiokunnasta hallituksen tarkoittamassa yhdessä sovitussa kompromississa suureen saliin käsiteltäväksi, Jani Mäkelä vastaa.