Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Politiikka

13.3.2026 12:56 ・ Päivitetty: 13.3.2026 13:54

Hallituspuolueet estivät vanhus- ja vammaispalvelulain uudelleenarvioinnin – ”Pöyristyttävää jyrätä tällaisissa asioissa”

LEHTIKUVA / ANNI REENPÄÄ
Oppositioedustajien mukaan tuoreen sote-ministeri Wille Rydmanin (ps.) arvovalta oli hallituksen tärkeämpää kuin vanhusten itsemääräämisoikeuden turvaaminen.

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta on päättänyt, ettei se lähetä teknologian käyttöä vanhuspalveluissa käsittelevää esitystä uudelleen arvioitavaksi perustuslakivaliokuntaan. Laissa määrättäisiin esimerkiksi siitä, voidaanko muistisairaiden koteihin asentaa valvontakameroita ilman heidän suostumustaan.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Valiokunnan oppositiopuolueiden edustajat olivat raivoissaan päätöksestä. Eduskunnan työjärjestyksen mukaan esitykset, joiden perustuslaillisuudesta on epäilystä, tulee siirtää perustuslakivaliokunnan ratkaistavaksi.

Useat oikeusoppineet suosittivat, että esitykselle tehtäisiin vielä perustuslaillinen tarkastelu. Asia päätyi äänestykseen, jossa hallituspuolueiden kanta voitti äänin 9-8.

Aiemmin perustuslakivaliokunnan jäsenenä toiminut Bella Forsgrén (vihr.) sanoi olevansa huolestunut tavasta, jolla tärkeää lainsäädäntöä valmistellaan. Hänen mukaansa muissa valiokunnassa vastaavia päätöksiä on tehty yli oppositio-hallitusrajojen ilman äänestyksiä.

- Kyllä olen pöyristynyt tästä toimintatavasta. Nyt meille tulee mahdollisesti tilanne, jossa tulemme käsittelemään täysistunnossa lakiesitystä, josta me emme tiedä, että onko se perustuslain mukainen, Forsgrén sanoi.

Äänestyspäätös tarkoittaa, että valiokunta alkaa käydä asiasta mietintöön valmistavaa keskustelua. Eduskunnan täysistunto käsittelee asiaa valiokunnan mietinnön pohjalta.

HALLITUSPUOLUE perussuomalaisten edustaja Pia Sillanpään mukaan asia meni normaalin valiokuntaprosessin mukaisesti.

- Aina meille tulee valiokuntaan näitä lausuntoja puolesta ja vastaan, ja niin oli nytkin. Meillä on yhden professorin lausunto, jonka mukaan tässä asiassa pystyttiin etenemään näin, Sillanpää sanoi.

Valtaosa valiokunnan kuulemista oikeusoppineista on kuitenkin ollut sitä mieltä, että laki tulisi lähettää uudestaan perustuslakivaliokuntaan. Asiantuntija-arvioissa todetaan, että asia vaatisi perusteellisempaa valmistelua.

STT:N näkemän lausuntoyhteenvedon mukaan esimerkiksi eduskunnan oikeusasiamies huomauttaa, että ehdotetussa muodossaan sääntely olisi edelleen ”huomattavan epätarkkaa, epäselvää ja tulkinnanvaraista”.

Onko riski, että valiokunta ei ole toiminut lainmukaisesti?

- Mikäli meillä olisi epäselvyyttä tästä, niin mehän emme olisi tehneet tätä päätöstä, Sillanpää sanoi.

RKP:n Henrik Wickström sanoi, että ratkaisusta on käyty paljon keskustelua hallituksen sisällä ja asiassa oli tärkeää päästä eteenpäin.

- Viime kädessä eduskunnan puhemies arvioi asiaa (perustuslaillisuutta), jos siitä löytyy epäselvyyksiä, Wickström sanoi.

Valiokunnan perjantain kokouksessa oli paikalla myös eduskunnan puhemies Jussi Halla-aho (ps.). Hän ei kommentoinut toimittajille osallistumistaan kokoukseen.

HALLITUS tavoittelee digipalveluiden hyödyntämisellä hoivapalveluissa noin 50 miljoonan euron säästöjä. Vanhustenhuollon resursseista olisi tarkoitus niin sanotusti korvata noin 800 hoitajaa teknologiaa lisäämällä.

Keskustan Hanna-Leena Mattila kuvaili valiokunnassa tehtyä päätöstä historialliseksi. Hän kertoi saaneensa käsityksen, että kyse olisi sosiaali- ja terveysministeri Wille Rydmanin (ps.) arvovallasta.

- Nyt haluttiin nähdä, että kuka on kuka ja kävellään tärkeiden, suorastaan lain tasolla olevien sääntöjen ylitse, Mattila sanoi.

Perustuslaillista epäilyä on herättänyt se, rikkooko esitys ihmisten itsemääräämisoikeutta.

ENTINEN perhe- ja peruspalveluministeri Aki Lindén (sd.) kertoi, että valiokunnan käymässä keskustelussa tuli ilmi, että jatkossa esimerkiksi tuomioistuimissa voisi tulla vaikeuksia määritellä, milloin lakia on rikottu.

- Kysymys esimerkiksi siitä, että voiko muistisairaan, ympärivuorokautisessa hoivassa olevan henkilön huoneeseen laittaa ympärivuorokautisen kameravalvonnan. Onko se hänen tahdostaan riippuvaista vai ei, kun hän ei pysty tahtoaan ilmaisemaan, Lindén antoi esimerkiksi.

Entinen sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen (vas.) kuvaili hallituspuolueiden päätöstä järkyttäväksi.

- En ole koskaan ennen törmännyt tällaiseen asiaan, että jos näin monella asiantuntijalla herää epäilys, että ollaan tekemässä perustuslainvastaista lainsäädäntöä, sitä ei lähetettäisi perustuslakivaliokuntaan lausunnoille, Pekonen sanoi.

Myös valiokunnan puheenjohtaja Krista Kiuru (sd.) kuvaili esitystä perustuslainvastaiseksi.

Yhteisessä tiedotteessaan sote-valiokunnan oppositioedustajat painottivat olevan ”täysin käsittämätöntä ja ennenkuulumatonta”, että hallituspuolueet päättivät murtaa eduskunnan parlamentarismin keskeisimpiä periaatteita ja eduskunnan työjärjestystä, joka perustuu lakiin.

– Nähtäväksi jää, voidaanko näin toimia ilman seuraamuksia, tiedotteessa kommentoidaan.

STT/Kaisu Suopanki

Juttua päivitetty klo 15.54: lisätty valiokunnan oppositioedustajien yhteinen lausuma.

 

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Huomasitko nämä?

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU