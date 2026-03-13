Palkittu politiikan aikakauslehti.
Politiikka

13.3.2026 10:25 ・ Päivitetty: 13.3.2026 10:25

Sote-valiokunnan oppositioedustajat: Esitys vanhus- ja vammaispalvelulaiksi on kelvoton

LEHTIKUVA / RONI REKOMAA
Krista Kiurun (sd.) johtama sote-valiokunta saa päättää, tehdäänkö hallituksen lakiesityksestä mietintö vai palautetaanko se perustuslakivaliokuntaan.

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja Krista Kiuru (sd.) vahvisti tänään eduskunnassa, että ainoana asiana valiokunnan perjantaisen ylimääräisen kokouksen listalla on teknologian käyttöä vanhus- ja vammaispalveluissa käsittelevä lakiesitys.

Demokraatti

Demokraatti

Kiistan taustalla on se, että hallituspuolueiden edustajat olleet valmiita tekemään laista mietinnön, vaikka suurin osa valiokunnan kuulemista oikeusoppineista on vaatinut, että esitys tulisi palauttaa perustuslakivaliokunnan käsiteltäväksi.

Opposition edustajat pitävät lakiesitystä toimimattomana, ja vaativat sen palauttamista uuteen valmisteluun tai vähintään perustuslakivaliokuntaan.

– Kyseinen 51 miljoonan ”säästölaki” osoittautui jo ennen joulua perustuslain vastaiseksi. Valiokunnassa on rukattu esitystä, ja nyt keskustellaan sen jatkokäsittelystä, Kiuru sanoi medialle eduskunnassa.

Myös puhemies Jussi Halla-aho on mukana kokouksessa, mikä on jossain määrin poikkeuksellista.

– Puhemiehellä on aina oikeus osallistua valiokuntien kokouksiin, jos hän niin päättää. Muuta kantaa en voi asiaan ottaa, koska se ei kuulu minulle, Kiuru sanoi.

MYÖS Kim Bergin (sd.) mukaan esitys tulisi lähettää takaisin, koska lähes kaikki sosiaali- ja terveysvaliokunnan kuulemat perustuslakiasiantuntijat pitävät sitä tarpeellisena.

– Tässä vaiheessa emme voi enempää avata yksityiskohtia, mutta oman seitsemän vuoden ja muiden jäsenten huomattavasti pidempien urien aikana valiokunnassa ei ole ikinä ollut näin selkeästi uutta käsittelyä tai vähintään sitä perustuslakivaliokunnan lausuntoa vaativaa tapausta, hän muotoili Demokraatille.

ASIANTUNTIJA-ARVIOT hallituksen esityksestä ovatkin olleet kautta linjan lähinnä murskaavia. Perustuslakivaliokunta vaati jo aiemmin esitykseen huomattavia täsmennyksiä, koska nykymuodossaan se voi rikkoa vanhusten ja vammaisten itsemääräämisoikeutta.

Perustuslaillinen kysymys on esimerkiksi se, voidaanko ihmisten koteihin asentaa valvontakameroita ilman heidän suostumustaan.

Eduskunnan oikeusasiamies taas huomautti, että ehdotetussa muodossaan sääntely olisi edelleen huomattavan epätarkkaa, epäselvää ja tulkinnanvaraista.

