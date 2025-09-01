Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Politiikka

1.9.2025 15:35 ・ Päivitetty: 1.9.2025 15:35

Hallituspuolueiden puheenjohtajilla tiedotustilaisuus klo 19.15

LEHTIKUVA / MIKKO STIG
Pääministeri Petteri Orpo median tavattavissa ennen budjettiriihen alkua valtioneuvoston juhlahuoneiston tiedotustilassa Helsingissä 1. syyskuuta.

Budjettiriiheen maanantaina kokoontunut Petteri Orpon (kok.) hallitus on käyttänyt riihen ensimmäisen päivän kansanedustaja Teemu Keskisarjan (ps.) kommenteista alkunsa saaneen kohun käsittelyyn.

Demokraatti

Demokraatti

Puheenjohtajat astuvat kameroiden eteen klo 19.15.

Riihen aloituspressissä aamulla oli paikalla vain pääministeri Orpo. Pääministerin mukaan ennen budjettineuvotteluja käsitellään hallituksen sisäistä luottamusta.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Demokraatti

Politiikka
31.8.2025
Eemeli Peltonen 1994-2025: Luotettava yhteistyön rakentaja
Lue lisää

Rolf Bamberg

Teatteri ja Tanssi
1.9.2025
Teatteriarvio: Työyhteisöt sekaisin sokkelossa – Juha Jokela tekee yhä maan parasta työelämäteatteria
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU