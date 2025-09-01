Politiikka
1.9.2025 15:35 ・ Päivitetty: 1.9.2025 15:35
Hallituspuolueiden puheenjohtajilla tiedotustilaisuus klo 19.15
Budjettiriiheen maanantaina kokoontunut Petteri Orpon (kok.) hallitus on käyttänyt riihen ensimmäisen päivän kansanedustaja Teemu Keskisarjan (ps.) kommenteista alkunsa saaneen kohun käsittelyyn.
Puheenjohtajat astuvat kameroiden eteen klo 19.15.
Riihen aloituspressissä aamulla oli paikalla vain pääministeri Orpo. Pääministerin mukaan ennen budjettineuvotteluja käsitellään hallituksen sisäistä luottamusta.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.