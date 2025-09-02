Politiikka
2.9.2025 08:21 ・ Päivitetty: 2.9.2025 08:21
Hallituspuolueiden ryhmyrit setvivät eduskunnassa rangaistussotkua
Hallituspuolueiden eduskuntaryhmien puheenjohtajat kokoustavat eduskunnassa aamupäivällä siitä, miten jatkossa puututaan epäasiallisesti käyttäytyneiden kansanedustajien toimintaan.
Asiasta on ollut epäselvyyttä tiistaina.
Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo sanoi maanantaina, että seuraamuksista päätetään ryhmien puheenjohtajien johdolla. Perussuomalaisten puheenjohtaja, valtiovarainministeri Riikka Purra kiisti Helsingin Sanomissa, että mistään uudesta rangaistusmenettelystä olisi sovittu.
Ryhmänjohtajien on määrä olla median edessä kokouksen jälkeen.
