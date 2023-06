”Haluan olla tekemässä oman osani, että demarit pärjäisivät” – Matti Niemi laajentaisi puoluesihteerin roolia

Monen johtavan SDP:n poliitikon avustajana tunnetuksi tullut Matti Niemi ehti ensimmäisenä ilmoittaa, että pyrkii SDP:n puoluesihteeriksi. Marja Luumi Demokraatti

Hän pohti tosissaan ehdokkuutta jo alkukeväästä, kun kävi selväksi, ettei nykyinen puoluesihteeri Antton Rönnholm hae jatkokautta.

– Olen ollut itse pitkään mukana liikkeessä ja perhetaustaakin on demareissa useammassa polvessa. Haluan olla tekemässä oman osani, että demarit pärjäisivät. Mielestäni meillä on todella hienot arvot ja haluan olla osaltani varmistamassa, että ne arvot toteutuvat, Niemi perustelee Demokraatille.

Hän huomauttaa, että tarve sosialidemokraattiselle vastavoimalle on ilmeinen, kun tuleva oikeistohallitus on aikeissa nakertaa suomalaista hyvinvointivaltiota vähän joka kulmasta.

– Sen verran huonoja päätöksiä on tulossa hyvinvointivaltion kannalta, että odotan SDP:n käyvän niihin tiukasti kiinni – kimppuun kuin sika limppuun. Meidän pitää oppositiossa olla se puolue, joka ei päästä hallitusta helpolla.

NIEMI painottaa, että oma vaihtoehto pitää löytyä, pelkkä ”ei” ei riitä.

– Meidän pitää pystyä kertomaan, mitä me tekisimme toisin ja paremmin, kun tähtäin on vuoden 2027 eduskuntavaalien voittamisessa.

Kylmä hiki on otsalla laajalti ammattiyhdistysliikkeessä. Niemi pohtiikin, että SDP:n pitäisi ottaa vahvemmin työelämän ja työmarkkinoiden kysymykset politiikan asialistalle. Poliittisessa ohjelmassa on toki linjauksia työelämän kehittämisestä, mutta Niemi kaipaa vielä lisää rohkeutta.

– Syy tähän on jo sekin, että työnantajat ja oikeistopuolueet tekevät sitä jo. Elinkeinoelämän keskusliitto EK ei omien sanojensa mukaan neuvottele, mutta koordinoi kaikkea hyvin tietoisesti.

IKÄÄNTYVÄ ukkopuolue, joka ratsastaa auringonlaskuun… Tällainen mielikuva SDP:stä on ollut pitkään, mutta onko se kuva muuttunut viimeistään viimeisen neljän vuoden aikana?

Niemen mielestä muutos lähti liikkeelle jo aiemmin.

– Demareita on pidetty auringonlaskun puolueena varmaan jo 1970-luvulta asti. Sellaiseksi haukkuminen on ihan normaali osa meidän kilpakumppaneidemme työkalupakkia. Mutta vuoden 2019 eduskuntavaaleihin valmistauduttaessa tuli sellainen olo, että SDP voi keksiä uusia avauksia ja asioita. Meillä on ideoita, joilla muuttaa Suomea ja koko maailmaa.

Hän oli tuolloin ilmastotyöryhmässä sihteerinä ja kaikissa työryhmissä oli vapautunut tunnelma ja lupa ideoita, mikä tässä maailmassa on vialla ja keksiä ratkaisuja.

– Siitä syntyi hyvä tekemisen meininki, joka osaltaan oli siivittämässä vaalivoittoon vuonna 2019. Olen itse sellaista sukupolvea – liityin puolueeseen vuonna 2004 – ettei siihen liian monta vaalivoittoa meikäläisen puolueuralla ole mahtunut, Niemi naurahtaa.

Hänestä on ollut myös ilahduttavaa nähdä, kuinka SDP:n riveihin on liittynyt todella paljon uusia nuoria aktiiveja. Moni sanoi Niemellekin vuoden 2019 vaali-iltana, että tämä oli heidän ensimmäinen vaalivoittonsa ja, että ”tältäkö se tuntuu”.

Hän ei usko taktisen äänestyksen vaikuttaneen suuntaan tai toiseen, koska varsinkin nuoret äänestävät nykyisin vaali vaalilta eri tavalla.

– Mikään puolue ei omista niitä ääniä. Omasta kaveripiiristä tuli paljon kyselyjä, ketä demaria kannattaisi äänestää. Meidän pitäisi keskittyä siihen, miten pidämme kiinni siitä porukasta, joka jo kerran on meille äänensä antanut.

KÄYTÄNNÖN toiminnan vetäjä, tämä on ollut puoluesihteerin keskeisimpiä tehtäviä SDP:ssä. Niemen mielestä puoluesihteerillä voisi olla enemmän myös poliittista roolia. Hän selittää miksi.

– Meidän menestyksemme lähtee politiikan sisällöstä. Jos meillä on parhaat ideat muuttaa maailmaa arvojemme mukaisesti, kyllä ihmiset myös äänestävät meitä. Totta kai tarvitsemme hyviä kampanjoita, hyvää viestintää ja järjestötyötä myös, mutta ilman vakuuttavaa sisältöä muu työ jää vähän ylätasoiseksi.

Niemen ajatuksissa puoluesihteeri johtaisi koko poliittista valmistelukoneistoa, joka tarjoaa puoluejohdolle ja kansanedustajille politiikan vaihtoehtoja, joista he voivat ammentaa omia ulostulojaan.

– Puoluesihteeri voisi puhua entistä enemmän politiikan periaatteista, herätellä kauaskantoisempaa keskustelua. Ehkä paremminkin niin, ettei puoluesihteeri anna vastauksia, vaan kysyisi ne oikeat kysymykset. Esimerkiksi Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikassa pitää nyt pohtia, mikä on SDP:n linja uudessa tilanteessa, Nato-Suomessa.

Onko linja siis selkeä? Niemestä tuntuu, ettei uutta asetelmaa ei ole vielä mikään taho pohtinut tarkkaan.

– Varmastikin presidentinvaalien lähestyminen käynnistää keskustelua. Mielestäni puolueellakin voisi olla tässä keskustelussa oma aktiivinen roolinsa.

NIEMEN ajattelussa SDP:n voittoisa tie lähtee sisällöstä, vaikka myös järjestökoneiston kunnossapitäminen on hyvin tärkeää.

– Meillä on valitettavasti ollut vuosikausia tilanne, että jäsenmäärä laskee, eikä tätä kehitystä ihan lähivuosina pystytä pysäyttämään. Kyllä me tarvitsisimme uusia jäseniä, ja meidän pitäisi laittaa siihen paukkuja. Ja myös siihen, että saisimme olemassaolevista jäsenistä enemmän irti.

Puolueosastojen rakenteen muuttamiseen Niemi ei laittaisi juuri tässä tilanteessa liikaa aikaa.

– Minä laittaisin järjestöllisen työn paukut uusien jäsenten, kannattajien hankintaan. Se näkyy heti myös ehdokasasettelussa, kun kunta- ja aluevaalit lähestyvät. Me tarvitsemme uusia ihmisiä mukaan.

Hän painottaa sitä, että uusien ihmisten pitää myös kokea itsensä tervetulleiksi ja löytää mieleinen tehtävä, johon kiinnittyä. Niemi sanoo uskovansa, että jokainen uusi jäsen löytää paikkansa.

35-VUOTIAAN valtiotieteen maisterin, helsinkiläisen Matti Niemen cv on aika hengästyttävää luettavaa. Sanna Marinin aloittaessa pääministerinä Niemi toimi aluksi hänen EU-avustajanaan ja sen jälkeen ykkösavustajana sekä ministeriryhmän sihteerinä ennen kuin siirtyi vuosi sitten Turun kaupungin yhteysjohtajaksi.

Sitä ennen hän työskenteli eurooppaministeri Tytti Tuppuraisen erityisavustajana. Tähän tehtävään hän siirtyi Brysselistä europarlamentaarikko Miapetra Kumpula-Natrin avustajan töistä. Lisäksi hän on toiminut Antti Rinteen ja Jutta Urpilaisen erityisavustajana valtiovarainministeriössä sekä vaikuttajaviestinnän konsulttina Blicillä.

– Aika montaa SDP:n poliitikkoa on tullut avustetuksi… Monipuolisesta taustasta ei varmaankaan ole haittaa. Ei puoluesihteerin tarvitse osata kaikkea, mutta hänen on hyvä ymmärtää, mitä ympärillä tapahtuu, mies itse arvioi.

Niemellä on kokemusta myös ehdokkaana olemisesta vaaleissa, kahdesti kuntavaaleissa Helsingissä ja kahdesti myös eduskuntavaaleissa – ”ihan kohtuullisella menestyksellä”, Niemi arvioi, vaikka läpi ei ole päässytkään.

TOIMITTAJATAUSTA – yhteensä viisi kesää Demokraatissa ja Taloussanomissa – ei myöskään ole haitaksi, kun on kyse SDP:n viestinnästä ja miten viesti menee perille ja ymmärretään.

– Sen olen kyllä oppinut toimittajakesinä, ettei pidä yrittää kertoa toimittajille, mitä ja miten heidän pitäisi kirjoittaa, Niemi naurahtaa.

Viime hallituskauden aikana Niemi ja muut erityisavustajat näkivät paljon vaivaa siinä, että toimittajat saivat paljon tietoa päätösten ja niiden valmistelujen taustoista. Niemen mukaan ”välillä se näkyi jutuissa paremmin, välillä huonommin”.

Hän korostaa puolueen omien viestintäkanavien tärkeyttä tavoittaa ihmisiä suoraan.

– Demokraatti on tietysti omalla roolillaan siinä paletissa, ja nykyisin digitaaliset alustat antavat ihan kohtuulliset mahdollisuudet tavoittaa ihmisiä.

SDP:SSÄ ja muissakin monessa muussakin puolueessa on vallalla kysellä, onko poliittiselle johtopaikalle pyrkivä puolueen oikean vai vasemman laidan edustaja.

– Hahmotan olevani ihan tavallinen sosialidemokraatti, joissakin kysymyksissä olen puolueessa vähän oikealla, mutta jossain toisessa vasemmalla laidalla, Matti Niemi vastaa.

Hän pitää itseään onnellisessa asemassa siinä, että on tehnyt töitä kolmen edellisen SDP:n puheenjohtajan kanssa töitä. Heitäkään ei voi niputtaa yhteen ja samaan muottiin.

– Olen kokenut, että kaikki ovat kuitenkin olleet samalla sosialidemokratian asialla. Näin koen itsekin olevani – en näe suurta kuppikuntaeroa näissä linjoissa.

Molemmat puheenjohtajaksi Jyväskylän puoluekokouksessa pyrkivät ovat hänelle tuttuja ennestään – Krista Kiurun kanssa hän työskenteli menneellä hallituskaudella valtioneuvostossa ja Antti Lindtmanin kanssa valtioneuvoston ja eduskunnan yhteistyön merkeissä.

– Molemmilla on tosi hyviä ajatuksia puolueen suunnasta ja olen ihan vilpittömästi sitä mieltä, että millä tahansa kombinaatiolla puoluekokouksesta ulos tullaankaan, varmasti oikein hyvä siitä tulee.

PUOLUESIHTEERILLÄ on keskeinen rooli aina vaaleihin valmistautuessa. Seuraavat eli presidentinvaalit ovat jo heti ensi vuoden alussa. Niemi odottaa, että SDP asettaa oman ehdokkaan.

– Toivoisin, että Jutta Urpilainen siihen lähtisi. Hän olisi loistava presidentti Suomelle.

Vajaan vuoden päästä edessä ovat myös europarlamenttivaalit ja SDP:n pitää jo syksyllä aloittaa pohdinta ehdokkaista. Niemi huokaisee, että onneksi puolueella on hyvin paljon EU-asioista kiinnostuneita, kokeneita päättäjiä.

– Uskon, että saamme hyvän listan aikaiseksi, jolla saamme kasvatettua meppimäärän nykyisestä kahdesta.

Kokoomusta on pidetty Suomen johtavana EU-puolueena, mutta Niemen mielestä SDP on nykyisin paljon enemmän kotonaan EU-asioissa kuin kokoomus.

– Yksi syy siihen on, että nykyinen komissio on ottanut vaikkapa työelämän asiat ihan eri tavalla asialistalleen kuin aiemmat. EU:ssa on sovittu todella paljon ihmisten arkea parantavia asioita. Koko 2000-luvun aika oikeistolaiseen EU:n perusviritykseen on tullut muita sävyjä.

KUN PYRKII politiikassa johtavaan tehtävään ja hakijoita on useampia, kampanjointia ei voi välttää – olkoon vaikka kuinka kaunis kesä. Niemellä oli jo viime viikonloppuna jo oman puolueosaston, Eurooppademareiden, tilaisuus. Tulevana lauantaina hän on menossa ensimmäiseen puoluekokousdelegaation kokoukseen Jyväskylään Keski-Suomen piirin tilaisuuteen.

– Olen kaikkien piirien käytettävissä ja yritän kiertää mahdollisimman monet ennen puoluekokousta.

Lisäksi hän aikoo omilla nettisivuillaan tuoda säännöllisesti omaa ajatteluaan esille – kirjoittaa, mitä miettii politiikan eri osa-alueilta.

Matti Niemi lähtee kohti Jyväskylän puoluekokousta hyvällä fiiliksellä.

– Puolue on tosi hyvässä tilanteessa kaiken kaikkiaan. On hyvä lähteä rakentamaan uutta SDP:tä siinä mielessä, että meillä on moni asia tosi hyvin. Mutta samalla pitää muistaa, ettei auta olla liian tyytyväinen ja käydä laakereilleen lepäämään. Yhtäkkiä voikin huomata, että maailma on muuttunut ja eipä pysyttykään perässä.

SDP:n puoluesihteerikisassa ovat tällä tietoa mukana Niemen lisäksi Mikkel Näkkäläjärvi, Hanna Kuntsi ja Kaisa Vatanen.