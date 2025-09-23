Hämäräfirmat yrittävät yhä osille julkisista hankinnoista

Julkisiin kilpailutuksiin osallistuu joka vuosi satoja harmaan talouden yrityksiä, kertoo Verohallinnon Harmaan talouden selvitysyksikkö. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Hankintalain avulla velvoitteitaan laiminlyöviä ja rikostaustaisia yrityksiä voidaan kuitenkin sulkea pois kilpailutuksista, jos ne huomataan ajoissa.

Julkisten hankintojen kilpailutuksiin osallistuvat yritykset ovat enimmäkseen vakavaraisia.

Niiden joukossa on keskimääräistä selvästi vähemmän harmaan talouden puolella toimivia yrityksiä, verohallinto kertoo.

VEROTTAJAN TEKEMÄSTÄ, vuosia 2022-2023 koskevasta selvityksestä ilmenee kuitenkin, että kilpailutuksiin osallistui vuosittain jopa yli sata sellaista yritystä, jotka oli verotarkastuksissa määritelty harmaan talouden toimijoiksi.

Ne jättivät vuosittain yli 200 alinta tarjousta, yhteisarvoltaan noin 200 miljoonaa euroa.

Hämäräfirmoja osallistui muun muassa etenkin metsänhoidon sekä majoitus- ja ravitsemusalan kilpailutuksiin. Lisää aiheesta Verottaja: Kelvottomatkin yhteisöt saavat yhä tukia ja rahankeräyslupia

Myös julkisia kilpailutuksia voittaneet yritykset tai niiden taustahenkilöt jättävät usein lakisääteiset velvoitteensa hoitamatta. Julkisissa kilpailutuksissa hankintayksiköillä on velvollisuus selvittää myös yritysten vastuuhenkilöiden luotettavuus, muistuttaa selvitysyksikön johtaja Janne Marttinen.

- Hankintayksiköillä ei kuitenkaan ole lain mukaan mahdollisuutta saada muilta viranomaisilta yritysten taustahenkilöitä koskevia salassa pidettäviä tietoja. Tämä on ongelmallista, sillä kilpailutuksiin osallistuu vuosittain satoja sellaisia yrityksiä, joiden taustahenkilöillä on esimerkiksi vero- tai ulosottovelkaa, vaikka yrityksellä itsellään ei ole velvoitteidenhoidon puutteita, Marttinen sanoo tiedotteessa.

Marttinen sanoo, että harmaata taloutta voitaisiin kitkeä julkisissa hankinnoissa paremmin, jos kilpailutuksia tekevillä hankintayksiköillä olisi laajemmat tiedonsaantioikeudet.