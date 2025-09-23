Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Talous

23.9.2025 05:10 ・ Päivitetty: 23.9.2025 05:35

Hämäräfirmat yrittävät yhä osille julkisista hankinnoista

iStock

Julkisiin kilpailutuksiin osallistuu joka vuosi satoja harmaan talouden yrityksiä, kertoo Verohallinnon Harmaan talouden selvitysyksikkö.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Hankintalain avulla velvoitteitaan laiminlyöviä ja rikostaustaisia yrityksiä voidaan kuitenkin sulkea pois kilpailutuksista, jos ne huomataan ajoissa.

Julkisten hankintojen kilpailutuksiin osallistuvat yritykset ovat enimmäkseen vakavaraisia.

Niiden joukossa on keskimääräistä selvästi vähemmän harmaan talouden puolella toimivia yrityksiä, verohallinto kertoo.

VEROTTAJAN TEKEMÄSTÄ, vuosia 2022-2023 koskevasta selvityksestä ilmenee kuitenkin, että kilpailutuksiin osallistui vuosittain jopa yli sata sellaista yritystä, jotka oli verotarkastuksissa määritelty harmaan talouden toimijoiksi.

Ne jättivät vuosittain yli 200 alinta tarjousta, yhteisarvoltaan noin 200 miljoonaa euroa.

Hämäräfirmoja osallistui muun muassa etenkin metsänhoidon sekä majoitus- ja ravitsemusalan kilpailutuksiin.

Lisää aiheesta

Verottaja: Kelvottomatkin yhteisöt saavat yhä tukia ja rahankeräyslupia

Myös julkisia kilpailutuksia voittaneet yritykset tai niiden taustahenkilöt jättävät usein lakisääteiset velvoitteensa hoitamatta. Julkisissa kilpailutuksissa hankintayksiköillä on velvollisuus selvittää myös yritysten vastuuhenkilöiden luotettavuus, muistuttaa selvitysyksikön johtaja Janne Marttinen.

-  Hankintayksiköillä ei kuitenkaan ole lain mukaan mahdollisuutta saada muilta viranomaisilta yritysten taustahenkilöitä koskevia salassa pidettäviä tietoja. Tämä on ongelmallista, sillä kilpailutuksiin osallistuu vuosittain satoja sellaisia yrityksiä, joiden taustahenkilöillä on esimerkiksi vero- tai ulosottovelkaa, vaikka yrityksellä itsellään ei ole velvoitteidenhoidon puutteita, Marttinen sanoo tiedotteessa.

Marttinen sanoo, että harmaata taloutta voitaisiin kitkeä julkisissa hankinnoissa paremmin, jos kilpailutuksia tekevillä hankintayksiköillä olisi laajemmat tiedonsaantioikeudet.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Lisää aiheesta

Talous

19.8.2025 05:10

Verottaja: Kelvottomatkin yhteisöt saavat yhä tukia ja rahankeräyslupia

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Simo Alastalo

Toimituksen kommentit
23.9.2025
Ensin tulivat madonluvut, sitten ylimmäisen optimistin yksinäisyys – Mitä Petteri Orpolle tapahtui?
Lue lisää

Susanna Luikku

Politiikka
23.9.2025
Lindtman: ”Tavallisten suomalaisten usko ei palaa, ennen kuin heitä lakataan kurittamasta”
Lue lisää

Minna Tawast

Teatteri ja Tanssi
23.9.2025
Arvio: Q-teatterin häkellyttävä ensi-ilta kietoo seittiinsä pienen arjen ja kansakunnan syvät pohjavirrat
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU