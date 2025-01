Hamas: Israel vaarantaa israelilaiset panttivangit

Äärijärjestö Hamas varoittaa, että Israelin sotatoimien jatkuminen Gazassa vaarantaa israelilaiset panttivangit. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Israel on jatkanut Gazan pommittamista senkin jälkeen, kun Israel ja Hamas pääsivät sopimukseen aselevosta keskiviikkona. Aseleposopimuksen on määrä astua voimaan sunnuntaina. Osana sopimusta Hamasin on tarkoitus vapauttaa panttivankeja.

Hamasin aseellinen siipi lausui torstaina, että sotatoimien jatkuminen voi muuttaa panttivankien vapauden tragediaksi.