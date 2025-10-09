Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Ulkomaat

9.10.2025 20:09 ・ Päivitetty: 9.10.2025 20:09

Hamas luottavaisena: Tähän päättyi sotiminen Gazassa

LEHTIKUVA / AFP
Palestiinalaislapsia Gazassa torstaina iloitsemassa aselepouutisista.

Terroristijärjestö Hamasin pääneuvottelija kertoi torstaina illalla Hamasin saaneen Yhdysvalloilta ja neuvottelujen välittäjiltä vakuudet siitä, että Gazan sota on päättynyt. Khalil al-Hayya ilmoitti asiasta televisioidussa puheessa.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Aiemmin kerrottiin, että Hamasin ja Israelin neuvotteluissa Egyptissä on saatu aikaan sopu aselevon ensimmäisestä vaiheesta. Israelin hallitus oli torstaina illalla koolla äänestämässä asiasta.

Ennen hallituksen kokoontumista Israelin turvallisuusneuvosto piti oman kokouksensa.

Israelin kansallisen turvallisuuden ministeri Itamar Ben-Gvir sanoi torstaina puolueensa vastustavan sopimusta. Hän kertoi katsovansa, että Israelissa vankilassa olevien palestiinalaisten vapauttaminen on liian kova hinta aseleposopimuksesta.

Vaikka Ben-Gvir on sopimukseen tyytymätön, monin paikoin se on otettu ilolla vastaan – siitäkin huolimatta, ettei se juuri ratkaise vaikeimpina pidettyjä ongelmia.

Neuvottelujen pohjana oli Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin tekemä suunnitelma, jossa sovitaan muun muassa Gazaan vietyjen panttivankien sekä Israelissa vangittuna olevien palestiinalaisten vapauttamisesta sekä avun pääsystä sitä kipeästi kaipaavaan Gazaan.

TRUMPIN MUKAAN Gaza rakennetaan uudelleen ja varakkaat arabivaltiot auttavat sekä jälleenrakennuksessa että mahdollisesti rauhan turvaamisessa alueella.

Trump pyrkii matkustamaan Egyptiin juhlistaakseen sopua aselevon ensimmäisestä vaiheesta. Trumpin itsensä lisäksi asiasta kertoi torstaina hänen erityislähettiläänsä Steve Witkoff, jonka mukaan vierailu tapahtunee ensi viikolla.

Egyptin Punainen Puolikuu -järjestö on kertonut, että yli 150 avustusrekkaa on matkalla Gazaan Rafahin rajanylityspaikan kautta. Kaksi lähdettä avustusjärjestöstä sanoi aiemmin, että avustuskuljetukset suuntaavat Gazan kaistalle nyt, kun rauhanjärjestelyiden ensi vaiheesta näyttää syntyneen sopu.

Joukossa on avustusrekkoja niin YK:lta, Qatarilta kuin Egyptin Punaiselta Puolikuulta.

Maailman terveysjärjestö WHO on niin ikään ilmoittanut, että se on varautunut laajentamaan työtään Gazassa auttaakseen akuutissa avun tarpeessa olevia potilaita sekä tukeakseen alueen tuhotun terveysjärjestelmän jälleenrakennusta.

Gazassa valtaosa ihmisistä on joutunut jättämään kotinsa ainakin kerran yli kaksi vuotta kestäneen sodan aikana.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Anna-Liisa Blomberg

Työmarkkinat
8.10.2025
”Hämmästyttää ja surettaa” – STTK:n vuoden luottamusmies toivoisi ay-liikkeelle enemmän arvostusta
Lue lisää

Minna Tawast

Teatteri ja Tanssi
9.10.2025
Arvio: Miehen mallinen haarniska tekee sisältä paperiseksi vankien todelliset tarinat kertovassa Myötätunto-esityksessä
Lue lisää

Petri Korhonen

Kirjallisuus
9.10.2025
Arvio: Jaakko Laakso muistelee kuin mitään katumaton natsi
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU