9.10.2025 20:09 ・ Päivitetty: 9.10.2025 20:09
Hamas luottavaisena: Tähän päättyi sotiminen Gazassa
Terroristijärjestö Hamasin pääneuvottelija kertoi torstaina illalla Hamasin saaneen Yhdysvalloilta ja neuvottelujen välittäjiltä vakuudet siitä, että Gazan sota on päättynyt. Khalil al-Hayya ilmoitti asiasta televisioidussa puheessa.
Aiemmin kerrottiin, että Hamasin ja Israelin neuvotteluissa Egyptissä on saatu aikaan sopu aselevon ensimmäisestä vaiheesta. Israelin hallitus oli torstaina illalla koolla äänestämässä asiasta.
Ennen hallituksen kokoontumista Israelin turvallisuusneuvosto piti oman kokouksensa.
Israelin kansallisen turvallisuuden ministeri Itamar Ben-Gvir sanoi torstaina puolueensa vastustavan sopimusta. Hän kertoi katsovansa, että Israelissa vankilassa olevien palestiinalaisten vapauttaminen on liian kova hinta aseleposopimuksesta.
Vaikka Ben-Gvir on sopimukseen tyytymätön, monin paikoin se on otettu ilolla vastaan – siitäkin huolimatta, ettei se juuri ratkaise vaikeimpina pidettyjä ongelmia.
Neuvottelujen pohjana oli Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin tekemä suunnitelma, jossa sovitaan muun muassa Gazaan vietyjen panttivankien sekä Israelissa vangittuna olevien palestiinalaisten vapauttamisesta sekä avun pääsystä sitä kipeästi kaipaavaan Gazaan.
TRUMPIN MUKAAN Gaza rakennetaan uudelleen ja varakkaat arabivaltiot auttavat sekä jälleenrakennuksessa että mahdollisesti rauhan turvaamisessa alueella.
Trump pyrkii matkustamaan Egyptiin juhlistaakseen sopua aselevon ensimmäisestä vaiheesta. Trumpin itsensä lisäksi asiasta kertoi torstaina hänen erityislähettiläänsä Steve Witkoff, jonka mukaan vierailu tapahtunee ensi viikolla.
Egyptin Punainen Puolikuu -järjestö on kertonut, että yli 150 avustusrekkaa on matkalla Gazaan Rafahin rajanylityspaikan kautta. Kaksi lähdettä avustusjärjestöstä sanoi aiemmin, että avustuskuljetukset suuntaavat Gazan kaistalle nyt, kun rauhanjärjestelyiden ensi vaiheesta näyttää syntyneen sopu.
Joukossa on avustusrekkoja niin YK:lta, Qatarilta kuin Egyptin Punaiselta Puolikuulta.
Maailman terveysjärjestö WHO on niin ikään ilmoittanut, että se on varautunut laajentamaan työtään Gazassa auttaakseen akuutissa avun tarpeessa olevia potilaita sekä tukeakseen alueen tuhotun terveysjärjestelmän jälleenrakennusta.
Gazassa valtaosa ihmisistä on joutunut jättämään kotinsa ainakin kerran yli kaksi vuotta kestäneen sodan aikana.
