Hamas valmis välittömiin neuvotteluihin – Trump vaatii Israelia lopettamaan pommittamisen

Palestiinalainen äärijärjestö Hamas on valmis välittömiin neuvotteluihin Gazan sodan lopettamiseksi ja panttivankien vapauttamiseksi. Asiasta kertoo Hamasin tiedottaja uutistoimisto AFP:lle. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Hamas kertoi perjantai-iltana, että se on valmis vapauttamaan kaikki panttivangit osana Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin Gazan rauhansuunnitelmaa. Samalla Hamas kertoi olevansa valmis aloittamaan keskustelut suunnitelman yksityiskohdista välittäjien avustuksella.

Hamasin antaman vastauksen jälkeen Trump sanoi uskovansa järjestön olevan valmis kestävään rauhaan. Trump kertoi asiasta Truth Social -alustallaan.

Trump kehotti samalla Israelia lopettamaan välittömästi Gazan pommittamisen, jotta Gazassa olevat panttivangit saadaan turvallisesti ja nopeasti alueelta pois.

Kyseessä oli ensimmäinen kerta, kun Trump vaati Israelia lopettamaan Gazan pommitukset presidenttikautensa aikana.

ISRAELIN pääministerin Benjamin Netanjahun kanslia ilmoitti varhain lauantaina valmistelevansa Trumpin rauhansuunnitelman ensimmäisen vaiheen välitöntä toteuttamista kaikkien panttivankien vapauttamiseksi.

Israelin mukaan se jatkaa työskentelyä täydessä yhteistyössä Trumpin hallinnon kanssa, jotta sota päättyy Israelin asettamien periaatteiden mukaisesti.

Israelin yleisradioyhtiö Kan kertoo, että maan asevoimia on määrätty keskeyttämään maaoperaatio Gazan kaupungin valtaamiseksi.

Asevoimien on Kanin mukaan tarkoitus siirtyä operaatiossa ainoastaan puolustuksellisiin taistelutoimiin. Päätös tehtiin sen jälkeen, kun Israel oli keskustellut asiasta Yhdysvaltain hallinnon kanssa.

Trump julkaisi kopion Hamasin vastauksesta rauhansuunnitelmaan Truth Social -alustallaan. Myöhemmin Trump kiitti videoviestissä rauhanneuvotteluihin osallistuneita välittäjämaita.

Trump vakuutti, että kaikkia osapuolia tullaan kohtelemaan neuvotteluissa tasapuolisesti.

HAMASIN vastauksen jälkeen äärijärjestön korkea-arvoinen virkamies kuvaili AFP:lle Trumpin suunnitelmaa ympäripyöreäksi ja monitulkintaiseksi. Virkamiehen mukaan suunnitelma vaatii vielä lisäneuvotteluja välittäjien kanssa.

Trumpin suunnitelmassa on muun muassa vaadittu Hamasin aseistariisuntaa. Hamas ei kommentoinut vastauksessaan tätä ollenkaan.

Lisäksi suunnitelmassa on vaadittu Israelin vaiheittaista vetäytymistä Gazasta. Tämän jälkeen alueelle perustettaisiin väliaikaishallinto, jota Trump johtaisi.

Trump kertoi Gazan rauhansuunnitelmastaan paikallista aikaa maanantaina Valkoisessa talossa, kun Netanjahu oli Trumpin vieraana. Israel on antanut suunnitelmalle hyväksyntänsä.

Aiemmin perjantaina Trump oli antanut Hamasille sunnuntaihin lisäaikaa hyväksyä hänen rauhansuunnitelmansa.

QATAR kutsuu Hamasin vastausta rauhansuunnitelmaan tervetulleeksi. Qatar sanoo, että se työskentelee muiden välittäjämaiden Egyptin ja Yhdysvaltojen kanssa neuvotteluiden jatkamiseksi.

Qatar myös ilmaisi tukensa Trumpin lausunnolle, jossa kehotettiin Israelia lopettamaan Gazan pommittaminen välittömästi.

Egypti kutsuu Hamasin vastausta rauhansuunnitelmaan myönteiseksi kehitykseksi. Maa kehottaa osapuolia sitoutumaan suunnitelmaan ja sodan lopettamiseen.

Ranskan presidentti Emmanuel Macron sanoo viestipalvelu X:ssä, että aselevon solmiminen Gazaan sekä Gazassa olevien panttivankien vapauttaminen ovat lähellä. Lisäksi Macron kiitti Trumpia tämän sitoutumisesta rauhaan.

MYÖS Saksan liittokansleri Friedrich Merzin mukaan rauha Gazassa ja panttivankien vapauttaminen ovat Hamasin ilmoituksen jälkeen lähellä. Merz sanoo uskovansa, että nyt on paras mahdollisuus solmia rauha.

Britannian pääministeri Keir Starmerin mukaan Hamasin vastaus on merkittävä askel eteenpäin sodan päättämiseksi.

- Vetoamme molempiin osapuoliin panemaan sopimuksen toimeen viipymättä, Starmer kertoi.

YK:n pääsihteeri Antonio Guterres sanoo, että Hamasin valmius vapauttaa kaikki sen hallussa olevat panttivangit on tervetullut. Lisäksi Guterres kehotti molempia osapuolia hyödyntämään tilaisuutta Gazan sodan päättämiseksi.

Jalmari Salaterä, Saara-Miira Kokkonen/STT