Ulkomaat
13.10.2025 08:11 ・ Päivitetty: 13.10.2025 08:19
Hamas vapautti kaikki elossa olevat panttivangit
Israelilaismedian mukaan äärijärjestö Hamas on luovuttanut Punaiselle Ristille 13 panttivankia lisää. Kaikki elossa olevat 20 panttivankia on nyt luovutettu, sillä aiemmin tänään Hamas luovutti seitsemän panttivankia.
Punainen Risti luovutti aiemmin vapautetut panttivangit Israelin asevoimille.
Kun panttivangit on saatu Israeliin, Israelin on määrä vapauttaa noin 2 000 palestiinalaisvankia. Israelin asevoimien edustajan mukaan Israel on varautunut siihen, että kaikkien kuolleiden panttivankien ruumiita ei luovuteta maanantaina.
Tel Aviviin kokoontunut kymmenientuhansien ihmisten joukko on juhlinut panttivankien vapautumista. Tätä päivää israelilaiset ovat odottaneet siitä lähtien, kun Hamas kaksi vuotta sitten teki Israeliin yllätyshyökkäyksen, johon Israel vastasi hyökkäämällä rajusti Gazaan. Suurin osa panttivangeista on israelilaisia.
Panttivankien omaisia edustava Hostages and Missing Families Forum on kuitenkin painottanut, ettei heidän kamppailunsa ole vielä ohi, vaan kaikki panttivangit on löydettävä ja palautettava kotiin kunnollista hautaamista varten. Osa panttivangeista on kuollut.
Hamas julkisti etukäteen listan 20 vapautettavan panttivangin nimistä, samaan tapaan kuin ennen edellisiä vankienvaihtoja.
VASTINEENA panttivankien luovuttamisesta Israelin on määrä vapauttaa noin 2 000 palestiinalaisvankia.
Israelin asevoimien edustajan mukaan Israel on varautunut siihen, että kaikkien kuolleiden panttivankien ruumiita ei luovuteta maanantaina.
Israelin pääministerin kanslian edustaja sanoi sunnuntaina, että loppujen panttivankien ruumiiden paikantamiseksi on määrä perustaa kansainvälinen elin.
Tuoreinta aselepoa edeltävien noin kahden vuoden aikana Israel teki lähes taukoamatta mittavia iskuja Gazan kaistalle. Hamasin hallinnon alaisten gazalaisviranomaisten mukaan Israel surmasi tuona aikana ainakin yli 67 800 ihmistä Gazassa. YK pitää lukuja luotettavina.
YK:n riippumaton tutkintakomissio on katsonut, että Israel on syyllistynyt kansanmurhaan Gazassa.
Israel alkoi moukaroida Gazaa sen jälkeen, kun Hamas ja muut palestiinalaiset äärijärjestöt olivat tehneet hyökkäyksen Israeliin vuoden 2023 lokakuun alussa. Israelin mukaan hyökkäyksessä sai surmansa yli 1 200 ihmistä.
Äärijärjestöt ottivat hyökkäyksen yhteydessä lisäksi noin 250 panttivankia, joista valtaosa on luovutettu jo aiemmin.
