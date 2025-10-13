Ulkomaat
13.10.2025 05:44 ・ Päivitetty: 13.10.2025 06:34
Hamasin panttivankien vapautus alkoi Gazassa
Israelissa äärijärjestö Hamas on luovuttanut ensimmäiset seitsemän panttivankia. Israelilaislehti Haaretzin mukaan Hamas luovutti panttivangit ensin Punaiselle Ristille, joka puolestaan luovutti heidät Israelin asevoimille.
Israelin ulkoministeriö on toivottanut panttivangit tervetulleiksi kotiin.
Haaretzin mukaan Tel Aviviin kokoontunut kymmenientuhansien ihmisten joukko ryhtyi taputtamaan kuullessaan panttivankien luovutuksesta. Tätä päivää israelilaiset ovat odottaneet siitä lähtien, kun Hamas kaksi vuotta sitten teki Israeliin yllätyshyökkäyksen, johon Israel vastasi hyökkäämällä rajusti Gazaan.
Hamasin edustaja kertoi uutistoimisto AFP:lle viikonloppuna, että järjestön hallussa olevien 48 panttivangin luovuttaminen alkaa maanantaiaamuna. Suurin osa panttivangeista on israelilaisia.
Hamas julkisti etukäteen listan 20 vapautettavan panttivangin nimistä, samaan tapaan kuin ennen edellisiä vankienvaihtoja.
Kun panttivangit on saatu Israeliin, Israelin on määrä vapauttaa noin 2 000 palestiinalaisvankia. Israelin asevoimien edustajan mukaan Israel on varautunut siihen, että kaikkien kuolleiden panttivankien ruumiita ei luovuteta maanantaina.
Israelin pääministerin kanslian edustaja sanoi aiemmin sunnuntaina, että loppujen panttivankien ruumiiden paikantamiseksi on määrä perustaa kansainvälinen elin.
VAPAUTUKSESTA odotetaan Israeliin suurta kansanjuhlaa. Vangit ovat olleet Hamasin hallussa hieman yli kahden vuoden ajan.
Myös Yhdysvaltain presidentti Donald Trump vierailee tänään Israelissa.
Trumpin on tarkoitus tavata elossa olevat panttivangit sekä panttivankien perheitä, kertoi varapresidentti J. D. Vance sunnuntaina. Hän puhuu myös maan parlamentissa.
Trump nauttii tällä hetkellä suurta suosiota Israelissa. Hänet nähdään rauhanvälittäjänä, joka sai vihdoin pelastettua loput panttivangit.
Iltapäivällä Trump suuntaa Egyptiin, jossa allekirjoitetaan Yhdysvaltojen välittämä aseleposopimus Israelin ja Hamasin välillä.
Suurta kansainvälistä rauhankokousta Sharm el-Sheikhin rannikkokaupungissa isännöi Trumpin lisäksi Egyptin presidentti Abdel Fattah al-Sisi.
HUIPPUKOKOUKSEEN osallistuu johtajia yli 20 maasta. Mukaantulostaan ovat kertoneet muun muassa Britannian pääministeri Keir Starmer, Italian pääministeri Giorgia Meloni, Espanjan pääministeri Pedro Sanchez, Ranskan presidentti Emmanuel Macron ja YK:n pääsihteeri Antonio Guterres.
EU:ta edustaa Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Antonio Costa. Sen sijaan aselevon osapuolet eli Israel ja Hamas eivät itse aio osallistua rauhankokoukseen Egyptissä.
Tuoreinta aselepoa edeltävien noin kahden vuoden aikana Israel teki lähes taukoamatta mittavia iskuja Gazan kaistalle. Hamasin hallinnon alaisten gazalaisviranomaisten mukaan Israel surmasi tuona aikana ainakin yli 67 800 ihmistä Gazassa. YK pitää lukuja luotettavina.
YK:n riippumaton tutkintakomissio on katsonut, että Israel on syyllistynyt kansanmurhaan Gazassa.
Israel alkoi moukaroida Gazaa sen jälkeen, kun Hamas ja muut palestiinalaiset äärijärjestöt olivat tehneet hyökkäyksen Israeliin vuoden 2023 lokakuun alussa. Israelin mukaan hyökkäyksessä sai surmansa yli 1 200 ihmistä.
Äärijärjestöt ottivat hyökkäyksen yhteydessä lisäksi noin 250 panttivankia, joista valtaosa on luovutettu jo aiemmin.
Päivitetty klo 9.34 alkuun tarkempia tietoja panttivankien vapauttamisesta.
