Hämeenlinnan demarit: Vaalityöllä suurimmaksi ryhmäksi

Perinteinen hämäläinen hitaus ei ole vaivannut Hämeenlinnan sosialidemokraatteja ensi kevään kuntavaaleihin valmistautumisessa.

Jarkko Nissinen Demokraatti / Häme

Juhannuksen jälkeen olivat Hämeenlinnan demarien vaaleissa tarpeelliset työryhmät koossa ja suunnittelu täydessä käynnissä. Hämeenlinnassa demarit asettavat kuntavaaleihin täyden listan, 77 ehdokasta.

Ensimmäiset ehdokkaat ovat jo ennättäneet ilmoittautua. Varsinaisen vaalityöryhmän lisäksi on alatyöryhmiin riittänyt halukkaita mainiosti. Kuntavaaliohjelmaa työstää ohjelmatyöryhmä. Omat osaajansa on löydetty viestintä- ja talkootyöryhmiin. Kaikkiaan työryhmissä on 25 jäsentä kaupungin eri puolueosastoista.

– Olemme päässeet hyvin alkuun ja aktiivisuus lisääntyy kesän jälkeen. Tavoitteena on demareiden yhdessä tekemä vaalityö, koska yhdessä saamme enemmän aikaan. Tavoitteena on monipuolinen ehdokasasetelma sekä reipas ja raikas vaalikampanja. Olen positiivisella mielellä, vakuuttaa vaalipäällikkö Kirsti Suoranta.

Talkootyöryhmän puheenjohtaja Veijo Virtanen Idänpään Työväenyhdistyksestä on tyytyväinen siitä, että Hämeenlinnassa on demarien kuntavaalitoiminnan järjestelyihin osallistuvien henkilöiden tehtävistä jo tässä vaiheessa sovittu.

– Asia on jo pitkällä. Toivomme nyt saavamme vaaleihin ehdokkaita, jotka edustavat hyvin kaupungin asukkaiden ikärakennetta ja mahdollisimman paljon myös ansiotyössä olevien jakautumaa, Virtanen tiivistää keskikesän tunnelmia.

Vuoden 2017 kunnallisvaaleissa Hämeenlinnan sosialidemokraatit saavuttivat 26,0 prosenttia äänistä ja 14 valtuutettua 51:stä. Kaupunginvaltuustossa demarit jakavat suurimman ryhmän aseman kokoomuksen kanssa. Tavoitteena ei voi olla muuta kuin kiistaton ykkösasema valtuustossa.

Tähän tarvitaan uutteran talkootyön tukena määrätietoista ja monipuolista viestintää, jolla äänestäjät tavoitetaan.

– Viestinnässä on tärkeää kertoa sosialidemokraattien tavoitteista paikallisesti ja valtakunnallisesti. Hämeenlinnassa kiinnitetään paljon huomiota paitsi oman kaupungin päätöksiin, myös maan hallituksen ja eduskunnan päätöksiin esimerkiksi liikennekysymyksissä. Siksi on erittäin tärkeää kuulla hämeenlinnalaisten mielipiteitä hyvissä ajoin ennen vaaleja, toteaa viestintätyöryhmän puheenjohtaja Sulevi Pellinen Hämeenlinnan Työväenyhdistyksestä.

Hämeenlinna on laaja kaupunki, jossa on monia paikallisesti tärkeitä kysymyksiä odottamassa ratkaisuja.

– Meillä on myös kaikki syyt odottaa hyviä ehdokkaita kaupungin eri kulmilta.

Viestinnässä käytetään yhä enemmän sähköisen viestinnän ja sosiaalisen median suomia mahdollisuuksia, mutta perinteinen ihmisten parissa liikkuminen ja peruskysymysten kokoaminen painettuun materiaalin pysyvät vaalien työkalupakissa, Pellinen selvittää.

Kuntavaalit ovat huhtikuussa 2021.