Hämmennys leviää: ”VM ehdottaa syrjimistä”

Lehden mukaan verotuskysymykset ovat yhä sopimatta hallitusneuvotteluissa, mutta valtiovarainministeriö (VM) on antanut alustavasti vihreää valoa kokoomuksen esitykselle verovähennysoikeuden poistosta.

On hämmästelty, mihin ajatus palkansaajien ay-jäsenmaksujen verovähennysoikeuden poistamisesta perustuu, kun sama ei VM:n lausunnon mukaan koskisi muita jäsenmaksujen verovähennykseen oikeutettuja kuten järjestäytyneitä työnantajia.

Valtiovarainministeriön vero-osastolla työskentelevän hallitusneuvos Jari Salokosken mukaan erotteluun on selkeä veropoliittinen syy.

– Ero tulee verojärjestelmän systematiikasta. Elinkeinoverolaissa, jonka mukaan yrityksiä verotetaan, on hyvin kattava menokäsite. Kaikki mikä lähtökohtaisesti ylläpitää tai kerryttää liiketuloa elinkeinotoiminnassa on vähennyskelpoista. Laissa mainitaan esimerkkejä ja yksi niistä on työnantajan työmarkkinajäsenmaksut.

Henkilöverotuksen puolella ajattelu on Salokosken mukaan toisenlaista.

– Siellä lähdetään siitä, että välittömästi tulonhankkimiseen liittyvät kulut kuten työmatkat ovat vähennyskelpoisia, Salokoski totesi eilen Demokraatille.

Välittömyyskriteeri ei Salokosken mukaan toteudu ay-jäsenmaksujen kohdalla. Siksi maksut on säädetty poikkeuksellisesti ja erikseen vähennyskelpoisiksi tuloverotuksessa.

SOSIALIDEMOKRAATTISEN ajatuspaja Kalevi Sorsa -säätiön toiminnanjohtaja, aiemmin muun muassa veroasiantuntijana Verohallinnossa, veropoliittisena asiantuntijana SDP:n eduskuntaryhmässä sekä verotutkijana työskennellyt Lauri Finér ihmettelee Twitterissä Demokraatin VM:stä saamia perusteluja.

Hänen mielestään VM ei esitä asiaperusteita, vaan vetoaa lain systematiikkaan.

– Tiivistäen VM perustelee ehdotustaan sillä, että yritykset ja palkansaajat ovat eri asia. Ja koska erilaisia saa syrjiä, niin VM ehdottaa syrjimistä. Politiikassa pitäisi kuitenkin olla kyse siitä, että lakia muutetaan asiaperustein, ei siksi, että jokin on mahdollista.

Finérin mielestä ainut esillä ollut asiaperuste on se, että muutos toisi lisää verotuloja, jolla voisi esimerkiksi lyhentää velkaa.

– Verojen keräämiseksi ei kuitenkaan olisi tarvetta syrjiä yhtä ryhmää.

– Myös VM:n perustelu lain systematiikasta ontuu. Lainsäädännössä on monta systematiikkaa. Keskeinen liittyy siihen, ettei ketään pidä syrjiä ilman asiaperustetta. Nyt näyttää, että VM valikoi kirsikan systematiikkojen joukosta, ja sivuuttaa muut. Ylipäänsä politiikassa on kyse siitä, että lain systematiikkaa muutetaan, jos siihen on asiaperustelut. Ehdotuksen perustelussa VM:n logiikka menee toisin päin. Asiaperusteilla ei niin väliä, kunhan muutoksen voi johtaa nykylain muodosta, Finér näkee.

TWITTERIN keskusteluketjussa Finérille huomautetaan valtiovarainministeriöstä, ettei VM ole ehdottanut muutosta, vaan on pyynnöstä selvittänyt olisiko tällainen muutos verojärjestelmän puitteissa mahdollinen.

Finér kiittää tarkennuksesta, mutta jatkaa:

– Yhtä kaikki. Se, mikä verojärjestelmän puitteissa mahdollista tai mikä ylipäänsä on verojärjestelmä on poliittisesti (mieluiten asiaperustein) päätettävä kysymys.

Finér lisää vielä, että hänestä on selvää, että yhtä lailla olisi mahdollista rajata esimerkiksi työnantajamaksujen verovähennyksiä yrityksille, jos näin poliittisesti haluttaisiin.

– Siksi kiinnostava kysymys, miksi tässä tehtiin näin vahva ero periaatteellisesti isossa asiassa. Minua perustelu ei vakuuta.

