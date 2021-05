”Hän on jäänyt ikään kuin tyhjän päälle” – Lukioiden ja ammattioppilaitosten opiskeluhuoltopalvelut huononivat jyrkästi koronan takia

Tulokset käyvät ilmi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ja Opetushallituksen tekemistä tiedonkeruista. Tiedonkeruuseen vastasivat viime syksynä lähes kaikki Manner-Suomen lukiot ja ammattioppilaitokset.

Vastausten perusteella lääkärin ja terveydenhoitajan palvelujen saatavuus heikkeni noin puolessa oppilaitoksista. Psykologipalvelujen saatavuus heikkeni noin joka neljännessä lukiossa ja noin joka kolmannessa ammatillisessa oppilaitoksessa. Kuraattoripalvelut supistuivat joka viidennessä oppilaitoksessa.

Tiedotteen mukaan lääkäripalveluita ei ollut lainkaan 16 prosentissa lukioista ja 14 prosentissa ammattioppilaitoksia keväällä 2020.

– On voinut olla sellaista vaikutusta, että jos opiskelija on jo ollut jonkun opiskeluhuoltopalvelun tai -tuen piirissä, vaikka niin, että hänellä on ollut säännöllisiä käyntejä kuraattorille tai terveydenhoitajalla, niin on mahdollista, että nämä käynnit ovat loppuneet. Tuki on siis voinut katketa, ja hän on jäänyt ikään kuin tyhjän päälle, THL:n ylilääkäri Marke Hietanen-Peltola arvioi.