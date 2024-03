Hanna Sarkkinen harkitsee vasemmistoliiton puheenjohtajaehdokkuutta – näin kansanedustajat kommentoivat

Vasemmistoliiton kansanedustaja, entinen sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkinen harkitsee vasemmistoliiton puheenjohtajuuden tavoittelua. Simo Alastalo ja Johannes Ijäs

Puheenjohtaja Li Andersson kertoi tänään, että hän jättää puheenjohtajan tehtävän tulevana syksynä.

– Näen, että kaikkien vasemmiston eduskuntaryhmän jäsenten tulee harkita puheenjohtajakisaan lähtemistä. Omalta osaltani tämä harkinta myös nyt käynnistyy Lin ilmoituksen myötä. Eli tässä vaiheessa en voi sanoa juuta tai jaata, Sarkkinen kommentoi Demokraatille tekstiviestitse.

Li Anderssonia Sarkkinen kuvaa erittäin pidetyksi ja taitavaksi puheenjohtajaksi, joka jättää isot saappaat täytettäväksi.

Puhelimitse tavoitettu vasemmistoliiton kansanedustaja Minja Koskela toteaa, ettei tässä vaiheessa kommentoi edes sitä, harkitseeko hän puheenjohtajakisaa vai ei.

Koskela toteaa, että Andersson kertoi eduskuntaryhmälle puheenjohtajuudestaan luopumisesta aivan juuri eli käytännössä puoli tuntia ennen tiedotustilaisuuttaan.

– Tässä on nyt monta asiaa mielen päällä ja pohdittavissa, mutta minä pitäydyn nyt vielä kommentoimasta omaa rooliani jatkossa.

Koskela muistuttaa, että uusi puheenjohtaja valitaan vasta syksyllä.

– Tässä on kuitenkin nyt aikaa. Meillä on eduskunnassa nyt tänään isoja keskusteluja liittyen lakko-oikeuden rajaamiseen ja työttömyysturvan heikennyksiin. Nyt pitää pitää fokus näissä asioissa tällä hetkellä.

Koskela kuvaa Anderssonin jättävän valtavat saappaat seuraajalleen.

– Li on tehnyt ihan mieletöntä duunia kahdeksan vuotta. Se on tosi pitkä aika. Hän on ollut myös minulle valtava esikuva, millä tavalla ja millä intensiteetillä ja arvoilla politiikkaa voi tehdä.

KANSANEDUSTAJA Veronika Honkasalo kertoo X:ssä saaneensa lukuisia yhteydenottoja halukkuudesta lähteä Vasemmistoliiton puheenjohtajaehdokkaaksi.

– Haluan pohtia asiaa rauhassa ja ajan kanssa. Kyse on valtavan isosta päätöksestä, joka vaikuttaa myös läheisiin, Honkasalo kirjoittaa.

Anderssonin perintöä Honkasalo luonnehtii valtavan upeaksi ja historialliseksi.

– Lin asiantuntemusta ja perehtyneisyyttä ja tajua oikeudenmukaisuudelle arvostetaan laajasti yli puoluerajojen. Olen onnellinen, että hän jatkaa politiikassa edelleen, nyt globaalilla tasolla vahvemmin, Honkasalo vastaa Demokraatille tekstiviestillä.

– Mietin asiaa kaikessa rauhassa. Teen ratkaisuni myöhemmin, kansanedustaja, entinen sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen kommentoi tekstiviestillä kysymyksiä puheenjohtajapaikan tavoittelemisesta tai tavoittelemisen harkitsemisesta.

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jussi Saramo viestitti olevansa työmatkalla ja kommentoivansa puheenjohtaja-asiaa tiistaina.

Mai Kivelä ei halua vielä tässä vaiheessa kommentoida harkitseeko hän vasemmistoliiton puheenjohtajavaaliin osallistumista. Li Anderssonia hän luonnehtii esikuvaksi ja yhdeksi Suomen parhaista poliitikoista.

– Hän on puheenjohtajana antanut kaikkensa ja tehnyt ison työn vasemmistolaisen liikkeen johdossa. Lin jälkeen puolue on rohkea, avoin ja periaatteellinen, Kivelä toteaa.

Uutista täydennetään sitä mukaa kun mahdollisia ehdokkaita saadaan tavoitettua…