Hannu Hoskosta kosittu neljään puolueeseen ”kivitalon sisältä” – näin hän kommentoi tilannetta

Keskustan eduskuntaryhmä antoi tänään sääntöjensä perusteella varoitukset Savo-Karjalan vaalipiiriä edustavalle kansanedustaja Hannu Hoskoselle ja Oulun vaalipiiriä edustavalle kansanedustaja Tuomas Kettuselle.

Eduskuntaryhmä myös totesi, että Hoskosen tehtävä eduskunnan ympäristövaliokunnan puheenjohtajana lakkaa.

Hoskonen äänesti hiljattain EU:n elpymispakettia vastaan, mikä oli vastoin keskustan ryhmäpäätöstä. Joulukuussa hän äänesti ainoana hallituspuolueen edustajana Pekka Haaviston (vihr.) ministerivastuuasian käsittelyssä Haavistoa vastaan.

Keskustan eduskuntaryhmä oli koolla tänään ja Hoskonen totea kertoneensa siellä, mitä mieltä on ollut elpymispakestista. Tämän jälkeen hänet ja Kettunen poistettiin kokoustilasta asian käsittelyn ajaksi.

– Saimme rangaistuksen ja varoitukset. Minä menetin puheenjohtajan paikan. Sillä sipuli. Se on vähän kuin jääkiekossa saa rangaistuksen, se on käytävä kärsimässä. Ei siinä muu auta, Hoskonen toteaa Demokraatille.

Moni liene miettinyt, voisiko ryhmänsä kanssa melko usein eri linjoilla ollut Hoskonen vaihtaa puoluetta. Tästä ei ole kuitenkaan kyse. Hoskosen keskustalaisuus on syvää.

– En jaksa uskoa, että maailma menisi niin mahdottomaksi, että minä keskustan jättäisin, hän sanoo.

Kun häneltä kysyy, onko muihin puolueisiin pyydelty, hän kertoo kyselyjä tulleen neljästä eri puolueesta. Puolueiden nimiä hän ei paljasta.

– Jos olisin kaikkiin vastannut kyllä, en enää tietäisi tänä päivänä minkä puoleen jäsen olen. Olen edelleen keskustan jäsen. Sitä tietä aion jatkaa, hän vakuuttaa.

Kyselyjä puolueen vaihtamisesta on tullut niin maakuntatasolta kuin Hoskosen sanoin ”kivitalon sisältä” eli eduskuntatalosta yhteensä neljään eri eduskuntaryhmään.

Hoskonen ei avaa, onko esimerkiksi puolueitten puheenjohtajatasolta kosittu.

”Olkoot ne siellä menneisyydessä.”

Mediassa oli etukäteen tietoja, että Hoskosen rangaistus olisi voinut olla kovempikin kuin varoitus.

Hoskonen kuittaa vain, että erilaisia puheita on ollut.

– Olkoot ne siellä menneisyydessä. En lähde niitä kommentoimaan. Se kuuluu politiikkaan, kritiikki kuuluu politiikkaan, erilaiset mielipiteet kuuluvat. Kun kansanedustajaksi tulin, en kuvitellut, että tämä on mukava paikka, tiesin sen vallan hyvin että väännetään joistakin asioista aivan tosissaan ja kovasti.

Varoituksen voinee tulkita niinkin, että keskustan eduskuntaryhmä varautuu siihen, että hallituskauden toisella puolikkaalla saatettaisiin vielä joutua käyttämään Hoskosta vastaan muitakin keinoja. Asteikkoa jäi tähteille. Tällaista arvelua Hoskonen itse ei lähde kommentoimaan. Hän toteaa vain, että ei ole koskaan äänestänyt hallitusohjelmaa vastaan.

– Kukaan ei voi siitä moittia. Rangaistuksen olen saanut, sen minä kärsin ja elämä jatkuu.

– Elvytyspaketti ei ole ollut missään hallitusohjelmassa koskaan, Hoskonen muistuttaa.

Varoituksen ohella Hoskonen menetti myös paikkansa ympäristövaliokunnan puheenjohtajana, jona hän tosin jatkaa vielä tämän viikon. Oliko muilla vallanhalua?

– Sitä pitää niiltä muilta kysyä. Minä sain rangaistuksen, totesin päätöksen jälkeen että asia on sitä myöten selvä. Ryhmä on minut valinnut ja erottanut, minulla ei ole siihen kommentoitavaa.

Hoskonen tulee Ilomantsista. Onko käytännössä niin, että niillä tanhuvilla ei kansanedustajan paikkaa uusita, jos äänestäisi elpymispaketin puolesta?

Hoskonen vastaa, ettei tiedä, mutta sanoo, että maaseutuympäristössä ymmärrys elpymispakettia kohtaan on hyvin heikko.

– Siellä ihmiset ymmärtävät, että kun rahavirrat lähtevät etelään, maaseutu Suomessa on häviäjä. Aluepolitiikka varmasti heikkenee nyt, kun rahavirrat siirtyvät kohti Etelä-Eurooppaa. Maaseudulla tämä ymmärretään. Ilomantsissa kaikkien ihmisten keskuudessa on kyllä innokkaita paketin kannattajia todella vähän. Jokunen aina löytyy, se on selvä asia.

”En halua haastaa riitaa.”

Entä ennustaako Hannu Hoskonen itse itselleen vaikeuksia loppukaudesta?

– En minä ennusta mitään. Minä kunnioitan Suomen lakeja, Suomen liittymissopimuksia EU:n kanssa, hallitusohjelmaa. En halua haastaa riitaa. En halua missään nimessä riidellä vaan hoitaa asioita. Kun sovittujen asioiden puitteissa mennään, ei mitään ongelmia.

Hoskonen sanoo, että emme tiedä, mitä tulevina aikoina tapahtuu Euroopassa. Maailmakin kiehuu. Hän jatkaa toteavansa ennustuksena muttei kannanottona, että kun kakkoselvytyspaketti tulee eduskuntaan, politiikan luonne muuttuu aivan varmasti.

Vaikka nyt päätetyn elpymispaketin pitäisi olla kertaluontoinen, Hoskonen siis ennakoi, että toinen paketti olisi kuitenkin tulossa ja silloin on hänen mielestään kyse politiikan uskottavuudesta. Käytännössä keskustelu olisi tuolloin eduskunnassa vieläkin vakavampaa:

– Se on yhteiskunnallisen päätöksenteon risteyskohta… Sinä päivänä, olen ihan varma, että täällä keskustellaan hieman erilaisilla kirjaimilla. Tämä on ennustus eikä sitä kannata etukäteen murehtia.

– Tämä ensimmäinen (elvytyspaketti) varmaan menee sillä uskomuksella, että tämä on ainutkertainen ja yksi mutta kakkonen ei mene enää, Hoskonen uskoo.