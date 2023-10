Harkimo: ”Alexander Stubb ei ymmärrä mistä puhuu”

Kansanedustaja, nyt liikkeen presidenttiehdokas Harry Harkimo vaatii Ahvenanmaan demilitarisoimista ja Venäjän Maarianhaminen konsulaatin sulkemista. DEMOKRAATTI Demokraatti

– Alexander Stubb ei ymmärrä mistä puhuu. Suomen on luovuttava Ahvenanmaan demilitarisoinnista. Suomi on nyt liittoutunut maa ja Venäjä on tehnyt omat ratkaisunsa hyökkäämällä Ukrainaan. Vuonna 1940 solmittu sopimus ei ole enää tätä päivää. Sopimuskumppania Neuvostoliittoa ei enää ole olemassa. Suomen kokonaisturvallisuuden kannalta meidän pitää vastata myös Ahvenanmaan turvallisuudesta, Harkimo sanoo.

KOKOOMUKSEN presidenttiehdokas Stubb kertoi Ahvenanmaan vierailunsa yhteydessä, että kokonaisturvallisuutemme on hyvä myös siitä syystä, että Ahvenanmaa on demilitarisoitu.

– Olen täysin eri mieltä. Suomen pitää irtautua demilitarisointisopimuksesta ja myös Venäjän konsulaatti Maarianhaminassa pitää sulkea, Harkimo toteaa tiedotteessaan.