Harkimolta varoitus: ”Nyt on hätätila – tällä menolla tuhansia joutuu ennenaikaisesti hautaan”

Välikysymyksen toinen jättäjä, Liike nytin kansanedustaja Harry Harkimo ilmoitti puheessaan, että nyt on hätätila, vanhukset ja sairaat ovat heitteillä, eikä tilanne ei ole kenenkään hallussa.

Eduskunta on tänään käsitellyt välikysymystä sosiaali- ja terveydenhuollon lähipalveluista sekä hyvinvointialueiden rahoituksen turvaamisesta. Välikysymys on keskustan ja Liike nytin.

– Nyt on tehtävä valintoja. Julkista rahaa pitää nyt laittaa sairaiden hoitoon ja vanhusten hoivaan eikä junaratoihin, Harkimo totesi puheessaan.

Puolueet ovat keskittyneet vain ideologisiin valintoihin, julkinen sitä ja yksityinen tätä, hän sanaili.

– Mutta nyt ei ole aikaa eikä varaa ideologioihin. Nyt on kyse ihmisten hengistä ja ikäihmisten arvokkaasta vanhuudesta. Vastuun väistely päättyy nyt! Te siellä vasemmalla ja keskellä tämän rakensitte ja nyt nämä tässä aitiossa eivät osaa sitä korjata. Sote on poliitikkojen ongelma. Ja poliitikkojen se on pantava kuntoon!