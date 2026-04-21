Talous
21.4.2026 08:49 ・ Päivitetty: 21.4.2026 09:12
Hartwall lopettaa Pepsin valmistuksen Suomessa – lisenssiä ei jatkettu
Virvoitusjuomayhtiö Hartwall kertoo menettäneensä oikeudet Pepsi-virvoitusjuomien valmistukseen ja myyntiin Suomessa. Lisenssisopimus päättyy vuoden 2028 lopussa, vaikka Hartwall olisi halunnut sitä jatkaa.
Yhtiö on valmistanut yhdysvaltalaisen PepsiCo:n tuotteita täällä vuodesta 1999 alkaen. PepsiCo on irtisanonut sopimuksensa Hartwallin emoyhtiön Royal Unibrewn kanssa, joten samalla juomien valmistusyhteistyö päättyy myös Tanskassa ja Baltian maissa.
Pepsin valmistus siirtyy Suomessa Hartwallin kilpailijalle Carlsbergille. Se tekee omistamansa Sinebrychoffin tehtailla jo Coca-Colaa.
Hartwall myöntää olevansa harmissaan päätöksestä, koska sopimusaikana muun muassa Pepsi Max on noussut Suomen myydyimmäksi sokerittomaksi limsaksi.
– Olisimme mielellään jatkaneet kumppanuutta, mutta sopimukseen pääseminen ei osoittautunut mahdolliseksi, Hartwallin toimitusjohtaja Kalle Järvinen sanoo tiedotteessa.
PEPSICO:N juomien poistuminen tekee ison loven emoyhtiö Royal Unibrew’n bisneksiin. Pepsi, 7Up ja Mountain Dew ovat tuoneet 13 prosenttia sen liikevaihdosta.
Emoyhtiö sanoo tiedotteessaan etsivänsä tilalle uusia tuotteita ja omia brändejä.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.