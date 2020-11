Harvaan asutuille alueille saadaan lisää poliiseja – yhteensä poliisien määrä kasvaa ensi vuonna 68 henkilötyövuodella

Hallitus lisää harvaan asutuilla alueilla toimivien poliisien määrää 30 henkilötyövuodella ensi vuonna. Asiasta kertoi sisäministeri Maria Ohisalo (vihr.) tiedotustilaisuudessa tiistaina. Tänä vuonna poliisien määrää on lisätty harvaan asutuilla alueilla 33 henkilötyövuodella. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Ensi vuoden lisäys tarkoittaa 4,1 miljoonan euron lisärahoitusta poliisille. Uusista 30 henkilötyövuodesta Lappiin sijoitetaan 10, Pohjanmaalle 6, Ouluun ja Itä-Suomeen kumpaankin 5 sekä Sisä-Suomeen 4.

Poliisiylijohtaja Seppo Kolehmaisen mukaan uusilla rekrytoinneilla on tarkoitus lisätä poliisipartioiden näkyvyyttä siellä, missä niistä on tähän asti ollut pulaa. Myös poliisin toimintavalmiusaikaa on tarkoitus parantaa.

– Tavoite on olla oikeaan aikaan oikeassa paikassa, Kolehmainen sanoi tiedotustilaisuudessa.

Yhteensä poliisien määrää kasvatetaan ensi vuonna 68 henkilötyövuodella. Näistä 20 henkilötyövuotta laitetaan tutkimaan ihmiskauppaa ja 13 verkkorikoksia. Loput 5 henkilötyövuotta poliisihallitus voi suunnata tarpeen mukaan.

Poliisien määrä kääntynyt kasvuun

Poliiseja on tällä hetkellä Suomessa 7 400. Määrä on tarkoitus nostaa 7 500:aan vuonna 2022. Vähimmillään poliisien määrä oli vuonna 2017, jolloin heitä oli 7 149.

Ohisalon mukaan hallitus pitää huolta siitä, että poliisien koulutusmäärät mahdollistavat myös tuleville hallituksille poliisien määrän lisäämisen.