7.4.2026 11:37 ・ Päivitetty: 7.4.2026 11:37
HBL: Ahvenanmaan asukkailla vahva puolustushalu – ja kaapit täynnä aseita
Ahvenanmaalaisista suurin osa olisi tarvittaessa valmis puolustamaan aluetta asein. Asiasta kertoo mielipidemittauksen teettänyt Hufvudstadsbladet.
Kaksi kolmesta kyselyyn vastanneista on valmis aseelliseen puolustukseen. Miehistä aseellista puolustustahtoa ilmaisi kolme neljäsosaa ja naisista runsaat puolet.
HBL:n mukaan luvut ovat suuria ottaen huomioon, että Ahvenanmaa on demilitarisoitu ja ahvenanmaalaiset miehet on vapautettu asepalveluksesta.
- Olen täysin sotaa vastaan. Toisen ihmisen ampuminen on arvojeni vastaista. Mutta jos joutuisimme sellaiseen tilanteeseen, täytyisi meidän tietysti puolustaa itseämme. Se on fakta, sanoi HBL:n haastattelema ahvenanmaalainen asekauppias Benny Perokorpi.
LEHDEN MUKAAN ahvenanmaalaisilla on 16 000 rekisteröityä asetta, mikä on noin 52 asetta sataa asukasta kohden. Määrä on suunnilleen kaksinkertainen Manner-Suomeen verrattuna.
Taloustutkimuksen toteuttamaan mielipidemittaukseen vastasi 500 ahvenanmaalaista. Virhemarginaali on suurimmillaan noin 4,5 prosenttiyksikköä suuntaansa.
