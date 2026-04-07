Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Kotimaa

7.4.2026 11:37 ・ Päivitetty: 7.4.2026 11:37

HBL: Ahvenanmaan asukkailla vahva puolustushalu – ja kaapit täynnä aseita

iStock
Bomarsundin linnoituksen tykit ovat toimintakunnottomia.

Ahvenanmaalaisista suurin osa olisi tarvittaessa valmis puolustamaan aluetta asein. Asiasta kertoo mielipidemittauksen teettänyt Hufvudstadsbladet.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Kaksi kolmesta kyselyyn vastanneista on valmis aseelliseen puolustukseen. Miehistä aseellista puolustustahtoa ilmaisi kolme neljäsosaa ja naisista runsaat puolet.

HBL:n mukaan luvut ovat suuria ottaen huomioon, että Ahvenanmaa on demilitarisoitu ja ahvenanmaalaiset miehet on vapautettu asepalveluksesta.

- Olen täysin sotaa vastaan. Toisen ihmisen ampuminen on arvojeni vastaista. Mutta jos joutuisimme sellaiseen tilanteeseen, täytyisi meidän tietysti puolustaa itseämme. Se on fakta, sanoi HBL:n haastattelema ahvenanmaalainen asekauppias Benny Perokorpi.

LEHDEN MUKAAN ahvenanmaalaisilla on 16 000 rekisteröityä asetta, mikä on noin 52 asetta sataa asukasta kohden. Määrä on suunnilleen kaksinkertainen Manner-Suomeen verrattuna.

Taloustutkimuksen toteuttamaan mielipidemittaukseen vastasi 500 ahvenanmaalaista. Virhemarginaali on suurimmillaan noin 4,5 prosenttiyksikköä suuntaansa.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU