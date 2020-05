”He maksavat öljyn verikullalla” – jännitteet Venezuelan rannikolla kasvavat

Venezuelan mukaan sen laivasto ja ilmavoimat tulevat turvaamaan iranilaisten öljytankkereiden saapumista maahan.

DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Iran on luvannut kuljettaa Venezuelaan öljyä, josta maasta on ollut huutava pula.

Yhdysvallat ei ole ilahtunut öljykuljetuksista kahden maan välillä. Se on asettanut öljyntuonnin estäviä pakotteita niin Iranille kuin Venezuelalle.

Huhtikuun alussa Yhdysvallat ilmoitti kasvattavansa sotilasalustensa määrää Venezuelan rannikon lähellä. Yhdysvaltojen mukaan Venezuelan rannikon liepeillä olisi havaittu lisääntynyttä järjestäytynyttä rikollisuutta.

Iran on varoittanut Yhdysvaltoja seurauksia, mikäli maa estää öljykuljetusten saapumisen Venezuelaan.

Venezuelan oppositiojohtaja Juan Guaido, jonka muun muassa Suomi on tunnustanut maan väliaikaiseksi presidentiksi, on sanonut että Iranin öljykuljetukset maksetaan laittomalla kullalla, joka on saatu maan eteläosan kaivoksilta.

– He maksavat öljyn verikullalla, Guaido sanoi.