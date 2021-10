”He ovat perääntyneet maamme herjaamisesta” – Turkki ei karkotakaan suurlähettiläitä, mukaan lukien Suomi

Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan perääntyi maanantaina uhkauksestaan karkottaa Suomen ja yhdeksän muun länsimaan suurlähettiläät. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Diplomaattinen kiista lientyi, kun useat Erdoganin hampaisiin joutuneista maista lupasivat olla puuttumatta Turkin sisäisiin asioihin.

Yhdysvaltojen ja muutamien muiden maiden Turkin-suurlähetystöt julkaisivat maanantaina identtiset lausunnot, joissa ne ilmoittivat kunnioittavansa YK:n sopimusta, jonka mukaan diplomaattien ei tule puuttua asemamaidensa sisäisiin asioihin. Erdogan otti lähetystöjen ilmoituksen tyytyväisenä vastaan.

- Se osoittaa, että he ovat perääntyneet maamme herjaamisesta. He ovat nyt varovaisempia, Erdogan sanoi televisiossa hallituksen kokouksen jälkeen maanantai-iltana.

Suomen ulkoministeriö ei vielä maanantaina iltayhdeksän aikoihin ollut kommentoinut tilannetta STT:lle.

Erdogan oli uhannut karkottaa kymmenen länsimaan suurlähettiläät. Hän kertoi lauantaina odottamatta, että Yhdysvaltain, Kanadan, Saksan, Ranskan, Ruotsin, Tanskan, Suomen, Norjan, Hollannin ja Uuden-Seelannin lähettiläät julistetaan ei-toivotuiksi henkilöiksi. Maat eivät kuitenkaan saaneet Turkin viranomaisilta virallista ilmoitusta asiasta, mikä jätti pelivaraa sovun löytämiseen.

Maat olivat aiemmin viikolla vaatineet yhteisessä kannanotossa turkkilaisen ihmisoikeusaktivistin Osman Kavalan vapauttamista, mikä suututti Erdoganin. Kavala on ollut vankilassa ilman tuomiota vuodesta 2017.

- Turkin oikeuslaitos ei tottele kenenkään käskyjä, eikä ole kenenkään määräysvallassa, Erdogan sanoi maanantai-iltana.

- Tarkoituksemme ei todellakaan ollut luoda kriisiä, vaan suojella oikeuksiamme, lakiamme, kunniaamme, intressejämme ja itsemääräämisoikeuttamme.

Turkin kehno talous on syönyt Erdoganin kannatusta.

Pohjamutiin kriisin takia heikentynyt Turkin liira vahvistui hieman, kun kriisi näytti lientyvän. Kriisistä oli tulossa Erdoganin valtakauden vakavin selkkaus Turkin ja lännen välillä.

Analyytikko Soner Cagaptay kertoi aiemmin maanantaina Twitterissä lähteisiinsä nojaten, että Turkin hallinnon ja länsimaiden välillä olisi päästy kompromissiin, jonka myötä suurlähettiläät saisivat pysyä Ankarassa, mutta Erdogan ei enää ottaisi näitä vastaan palatsissaan näiden lähettiläskauden aikana.

Turkin oppositio ja monet asiantuntijat ovat arvioineet, että diplomaattinen kriisi on ollut Erdoganille tilaisuus viedä huomio Turkin kehnosta taloustilanteesta, joka on syönyt hänen kannatustaan.

Kompromissista huolimatta Yhdysvallat lupasi jatkaa ihmisoikeuksien puolustamista Turkissa, mutta korosti myös yhteistyön merkitystä.

- Me edistämme jatkossakin oikeusvaltioperiaatetta ja ihmisoikeuksien kunnioittamista ympäri maailman, Yhdysvaltojen ulkoministeriön edustaja Ned Price sanoi.

- Uskomme, että paras keino on tehdä yhteistyötä niissä asioissa, joissa meillä on yhteisiä intressejä. Tiedämme, että meillä on monia sellaisia asioita Turkin kanssa.