19.3.2026 13:36 ・ Päivitetty: 19.3.2026 13:36
Hegseth: Iranin sodalle ei ole tarkkaa aikataulua
Lähi-idän sodan päättymiselle ei ole määritelty tarkkaa aikataulua, sanoo Yhdysvaltain puolustusministeri Pete Hegseth.
Sota käynnistyi, kun Yhdysvallat ja Israel aloittivat ilmaiskut Iraniin noin kolme viikkoa sitten.
Hegseth sanoi tiedotustilaisuudessa, että Yhdysvallat ei halua asettaa sodan kestolle tarkkaa aikarajaa. Hän lisäsi kuitenkin Yhdysvaltojen olevan aikataulussa.
Hegsethin mukaan Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on lopulta se, joka päättää milloin tavoitteet on saavutettu ja sota päättyy.
