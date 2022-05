Heinäluoma: ”Meidän on viisasta pitää kiinni siitä, että ydinaseita ei sijoiteta maaperällemme”

Venäjän toiminta Ukrainassa ei jätä Suomen ja Ruotsin turvallisuuspolitiikkaan todellisia vaihtoehtoja. Näin arvioi europarlamentaarikko Eero Heinäluoma (sd.) DEMOKRAATTI Demokraatti

– Jokainen Venäjän naapuri joutuu ottamaan huomioon, että Venäjän imperialistinen ajattelu ja sotilaallisen voiman käyttö voi toistua myös muiden naapureiden kohdalla, hän totesi puhuessaan vapunpäivänä Hyvinkäällä ja Kirkkonummella.

Heinäluoma painotti, että Suomea ja Ruotsia suojelee luonnollisesti maiden jäsenyys Euroopan unionissa, oma puolustuskyky sekä vuosien aikana vahvistunut yhteistyö kumppanimaiden kanssa. Mutta hänen mukaansa eurooppalaisen yhteistyön rinnalla on otettava kantaa laajempiin turvallisuusjärjestelyihin.

– Venäjän julma hyökkäys on kääntänyt yleisen mielipiteen niin Suomessa kuin Ruotsissakin Nato-jäsenyyden kannalle. Toukokuussa Suomen eduskunnalta odotetaan asiaa koskevaa linjausta. Juuri nyt näyttää siltä, että päätös voi tapahtua huomattavan yksimielisesti. Yksituumaisuus kansakunnan suurissa valinnoissa on arvokas asia.

Suomen on Heinäluoman mielestä syytä asettaa askelmerkkinsä niin, että Suomi ja Ruotsi voisivat tehdä päätöksensä yhtäaikaisesti.

– Turvallisuusasemamme on vahvempi, jos ratkaisumme ovat samanlaisia. Tulemme Naton sisällä myös paremmin kuulluksi, jos vaikutamme yhdessä.

Heinäluoma arvioi, että aika on lyhyt, kaikkea ei ehditä läpikäydä perusteellisesti ja aidossa kansalaiskeskustelussa.

– Millaista politiikkaa Suomi tekisi rauhan sotilasliitossa, on kuitenkin tärkeä asia puhuttavaksi. Yksi asia näyttää ilmeiseltä. Meidän on viisasta pitää kiinni siitä, että ydinaseita ei sijoiteta maaperällemme. Suomi sijaitsee Venäjän suuren ydinasetukikohdan naapurissa. Meillä on aina erityinen intressi, ettei ydinaseiden käytön kynnystä madalleta.

”Venäjän sisällä tyytymättömyys kasvaa.”

Heinäluoman mielestä Euroopan unioni on osoittanut voimansa.

– Unioni on yhdessä Yhdysvaltain kanssa yhdistynyt koviin vastatoimiin, jotka vaikuttavat asteittain ja laittavat Venäjän talouden asteittain polvilleen. Investointikiellot, Venäjän pankkien sulkeminen kansainvälisen rahoitusjärjestelmän ulkopuolelle ja luopuminen asteittain venäläisestä energiasta. Talouden rengas Venäjän ympärillä kiristyy pakottaen maan arvioimaan politiikkaansa uudelleen.

Hän painotti, että Ukraina saa Suomelta täyden solidaarisuuden ja tuen, sillä ukrainalaiset taistelevat niiden vapausarvojen puolesta, jotka ovat meillekin tärkeitä.

Toimintamme Ukrainalle taloudellista tukea, humanitaarista apua sekä sotilaallista kalustoa. Ja näin tekee koko EU ja läntinen yhteisö.

Heinäluoma pitää jo nyt selvänä, että Venäjän johto on epäonnistunut kaikissa keskeisissä tavoitteissaan tässä hyökkäyssodassa. Ukraina on peruuttamattomasti suuntautunut länteen.

– Venäjän sisällä tyytymättömyys kasvaa niin tavallisen kansan kuin ison osan eliittiäkin keskuudessa. Venäjä ei voi palata takaisin kanssakäymiseen länsimaiden kanssa ilman perusteellista pesäeroa menneeseen. Stalinistisen väkivallan käyttöön on vihdoinkin tehtävä tili. Nykyhallinnon väkivalta naapureita ja omia kansalaisia kohtaan on tuomittava. Venäjän on lähdettävä rakentamaan uutta demokraattista yhteiskuntajärjestystä, jossa Venäjä ei yritä sanella naapureilleen, mitä niiden rauhaan kuuluu.