Heinäluoma: ”Merkittävä linjanmuutos suhteessa Israeliin ja Gazaan”

Vihreiden meppi Ville Niinistö kuvaa EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyenin keskiviikon linjapuhetta pääosin onnistuneeksi.

- Alkuosa oli poikkeuksellisenkin synkkä ja militaristinen, mutta ehkä päivän uutiset osaltaan vaikuttivat siihen. Se oli poikkeuksellisten aikojen puhe, Niinistö sanoi Strasbourgissa viitaten viimeöiseen ilmatilaloukkaukseen Puolassa.

Sekä hän että demarimeppi Eero Heinäluoma katsovat, että puheessa oli nyt myönnytyksiä niin parlamentin demariryhmän kuin vihreiden suuntaan.

Kyseiset ryhmät ovat syyttäneet von der Leyenia viime kuukausina flirttailusta laitaoikeiston kanssa ja katsoneet von der Leyenin ja parlamentin suurimman puolueen EPP:n liittoutuneen liikaa laitaoikeiston kanssa esimerkiksi ilmastokysymyksissä.

- Tässä tuli myönnytyksiä siinä suhteessa mitä on toivottu. Nyt tapahtui esimerkiksi ensimmäistä kertaa merkittävä linjanmuutos suhteessa Israeliin ja Gazaan, Heinäluoma sanoo.

MUUTKIN suomalaismepit kiittelevät von der Leyenin Israeliin kohdistuvia ehdotuksia.

Von der Leyen kertoi komission esittävän Israelin ja EU:n välisen assosiaatiosopimuksen osittaista jäädyttämistä sekä pakotteiden asettamista niin äärioikeistolaisille siirtokuntalaisille kuin äärilaitaa edustaville israelilaisministereille.

Vasemmiston meppi Li Andersson sanoo, että Israelin suhteen von der Leyenilta tapahtui nyt selkeä linjanmuutos. Hänen mukaansa ehdotukset ovat oikeansuuntaisia, mutta eivät vielä riittäviä.

Sekä hän että Niinistö katsovat, että lausunto luo nyt painetta jäsenmaille ja myös Suomen hallitukselle puuttua Israelin toimiin. Jäsenmaiden on annettava vihreää valoa komission ehdotuksille.

- Nyt vastuu siirtyy EU:n hallituksille, jotta ne tekevät jotain etnisen puhdistuksen ja nälänhädän estämiseksi, komission kanta tuli selväksi. Myös valtaosa EU:n kansalaisista näkee, mitä Gazassa tapahtuu, Niinistö sanoi.

Andersson huomautti, että esimerkiksi Ukrainan tukemisen osaltakaan jäsenmaat eivät ole olleet aina yksimielisiä, mutta se ei ole silti koskaan sitonut EU:n käsiä.

Liberaalin Renew-ryhmän meppi Anna-Maja Henriksson sanoi pitäneensä hyvänä sitä, että Ukrainan tilanne nostettiin esille heti alussa.

- Tärkeää, että tuli uusi avaus Venäjän jäädytettyjen varojen käytöstä Ukrainan hyväksi, hän sanoi.

Von der Leyen käytännössä esitti, että Venäjältä jäädytettyjen varojen käteistuottoja tultaisiin käyttämään lainaan Ukrainan jälleenrakentamiseksi.

EU on tähän mennessä käyttänyt varojen tuottoja Ukrainan tukemiseksi, mutta itse varoihin ei ole suoraan koskettu, koska osa jäsenmaista on pelännyt sen vaikutuksia EU:n rahoitusmarkkinoihin.

VON DER LEYEN piti puheensa tilanteessa, jossa häneen on kohdistunut parlamentin eri laidoilta runsaasti kritiikkiä. Tilanteesta kertoo se, että sekä parlamentin laitaoikeisto että vasemmistoryhmä ovat molemmat kasaamassa omia erillisiä epäluottamuslauseita von der Leyenille.

Molempien ryhmien mukaan niillä alkaa olla kasassa vaadittava määrä allekirjoituksia siihen, että von der Leyenin asemasta voidaan järjestää uusi epäluottamusäänestys jo mahdollisesti lokakuussa.

Tämä tarkoittaisi, että von der Leyen joutuisi epäluottamusäänestykseen uudelleen hyvin lyhyen ajan sisällä. Viimeksi parlamentti äänesti von der Leyenin luottamuksesta heinäkuussa, mutta tästä von der Leyen selvisi kirkkain luvuin. Kyseinen äänestys oli laitaoikeiston ajama ja liittyi von der Leyenin koronarokotteita koskeviin tekstiviesteihin ja niiden salaamiseen.

Vasemmiston epäluottamuslause linkittyy muun muassa komission Gaza-politiikkaan ja kauppapolitiikkaan.

Andersson sanoo, ettei von der Leyenin puhe tämän päivän osalta ole saanut ryhmää harkitsemaan epäluottamuslausetta uudelleen.

- Gazan osalta toimet ovat oikeansuuntaisia, mutta eivät riittäviä.

Sanna Raita-aho/STT