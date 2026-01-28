Heinäluoma puolustaa Tuppuraista: ”En voi hyväksyä tälläistä mustamaalausta”

SDP:n kansanedustaja Eveliina Heinäluoma puolustaa eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppuraista, jota on syytetty epäasiallisesta käytöksestä. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Heinäluoma sanoo Instagramissa ja Facebookissa, ettei tunnista mitään epäasiallista Tuppuraisen käytöksessä. Hänen mukaansa Tuppurainen ei ole kohdellut avustajia tai kansanedustajia epäasiallisella tavalla.

Heinäluoma sanoo Tuppuraisen pysyneen jämäkkänä vaikeimmissa tilanteissa.

– En voi hyväksyä tälläistä mustamaalausta. Kun on itse istunut kyseisissä kokouksissa, en tunnista mitään epäasiallista käytöstä, puhumattakaan syytöksistä, joissa väitetään puheenjohtajan nöyryyttäneen avustajia.

Samaa todistaa omassa päivityksessään edustajakonkari Tarja Filatov.

– Tytti Tuppurainenko nöyryyttää ryhmäkokouksissa kansanedustajia? Olen ollut lähes kaikissa ryhmän kokouksissa. Olen nähnyt tiukkaa argumentaatiota ja linjan vetoa. Vahvaa johtamista. Jämäkkyyttä. Nöyryyttämistä en kertaakaan. Huutamista en kertaakaan.

Myös eduskuntaryhmän puheenjohtajan viestintävastaava Emilia Tervonen puolustaa Tuppuraista Facebook-päivityksessään. Lisää aiheesta Useat demarilähteet syyttävät SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtajaa epäasiallisesta käyttäytymisestä: ”Nöyryyttää ja nolaa ihmisiä julkisesti”

– Olen ollut Tytin tiimissä laskujeni mukaan seitsemättä vuotta niin erityisavustajana kuin eduskuntaryhmässä. En kerta kaikkiaan tunnista sitä kuvaa joka hänestä nyt on maalattu. Tai sitä kuvaa, joka koko tiimistämme on maalattu.

STT:n lähteiden mukaan Tuppurainen on käyttäytynyt eduskunnassa toistuvasti epäasiallisesti. Asia ilmeni STT:n eduskunta-avustajille tekemästä kyselystä sekä demaritoimijoiden haastatteluista.