Useat demarilähteet syyttävät SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtajaa epäasiallisesta käyttäytymisestä: ”Nöyryyttää ja nolaa ihmisiä julkisesti”

STT:n lähteiden mukaan SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen on käyttäytynyt toistuvasti epäasiallisesti avustajiaan sekä kansanedustajia kohtaan.

Asia nousee esille STT:n eduskunta-avustajille tekemästä kyselystä sekä demaritoimijoiden haastatteluista.

- Tuppurainen nöyryyttää SDP:n eduskuntaryhmän kokouksissa sekä avustajia että kansanedustajia. Hän nolaa ihmisiä julkisesti, yhdessä STT:n saamassa nimettömässä kyselyvastauksessa sanotaan.

Vastauksessa Tuppuraisen kerrotaan lisäksi huutavan avustajilleen ja saavan heidät joskus itkemään.

Epäasiallisesta huutamisesta ja asiattomasta käytöksestä kertoo STT:n haastatteluissa viisi ihmistä. Heidän kertomuksensa ovat yhtenäisiä.

- Tytillä vaihtuu jengi koko ajan, ja avustajat ovat sairaslomalla koko ajan. Hän huutaa ja käyttäytyy näitä ihmisiä kohtaan epäasiallisesti melko julkisestikin, yksi lähteistä sanoo.

STT:N LÄHTEIDEN mukaan Tuppuraisella on ollut tylyjä käytöstapoja avustajia kohtaan jo hänen toimiessaan eurooppa- ja omistajaohjausministerinä edellisessä hallituksessa.

Eräs lähde sanoo, että poliitikoilla on tapana huutaa, mutta Tuppuraisen käskyttämistyyli ei ole hyväksyttävä.

- Kun puhutaan huonosta käytöksestä, hän (Tuppurainen) on valitettavasti itse malliesimerkki siitä, miten alaisia kohdellaan huonosti.

Yksi Tuppuraista lyhyen hetken avustanut miespuolinen avustaja sanoo, että hänellä ei ollut ongelmia pomonsa kanssa. Hän arvioi, että muun muassa sukupuolella saattoi olla vaikutusta asiaan.

Haastateltavat eivät halua puhua aiheesta nimellään, koska pelkäävät, että sillä voi olla seurauksia heidän uralleen. STT ei erittele tapausten yksityiskohtia lähdesuojan vuoksi.

Suurin osa ihmisistä, joihin STT otti yhteyttä, ei halunnut kommentoida asiaa.

Tuppurainen: ”En väitä toimineeni täydellisesti”

Tytti Tuppurainen kiistää väitteen julkisesta nöyryyttämisestä.

TUPPURAINEN ei suostunut STT:n haastatteluun aiheesta, vaan kommentoi kysymyksiä ainoastaan kirjallisesti. Hän sanoo pitävänsä väitettä julkisesta nöyryyttämisestä ”mielettömänä”.

- En tietenkään väitä toimineeni täydellisesti ja toivon, että mikäli omaan käytökseeni liittyen työntekijöillä on huomautettavaa, niistä tultaisiin minulle matalalla kynnyksellä sanomaan, hän sanoo STT:lle lähettämässään viestissä.

Viime viikkoina julkisuuteen on vuodettu tietoja nimenomaan SDP:n kansanedustajien huonosta käytöksestä avustajia kohtaan. Tuppurainen ei vastannut suoraan kysymykseen siitä, miksi tapauksia nousee esiin juuri SDP:n ryhmästä.

- En edelleenkään usko, että kyse on vain SDP:n eduskuntaryhmää koskevasta ilmiöstä. Meidän velvollisuutemme on puuttua asiaan omassa ryhmässämme ja siksi olemme käynnistämässä ulkopuolisen selvityksen, Tuppurainen sanoo.

”Porukka voi todella huonosti”

USEAT haastatellut uskovat kansanedustajien toimien vuotaneen julkisuuteen, koska SDP:n eduskuntaryhmän toimintakulttuurissa on vikaa eikä avoin keskustelu ryhmän sisällä ole mahdollista.

Tuppuraisen johtamistapaa kuvaillaan STT:n haastatteluissa muun muassa absurdiksi ja diktaattorimaiseksi. Useat lähteet kertovat hänen typistävän vaikeiden asioiden käsittelyn mahdollisimman lyhyeen. Lähteiden tulkinnan mukaan Tuppuraisen toiminnalla on puolueen puheenjohtajan Antti Lindtmanin siunaus.

- Porukka voi todella huonosti. Se on mielestäni todella vakava asia, koska hän (Lindtman) ja Tytti eivät näe sitä, missä kunnossa tämä eduskuntaryhmä oikeasti on, arvioi demarilähde.

Tuppurainen sanoo pyrkineensä edistämään parhaansa mukaan avoimuutta ja keskustelevaa kulttuuria työyhteisössä.

- Toivon myös, että nämä mahdolliset asiat nousevat selvityksessämme esille. Otan palautteen kiitollisena, sillä se auttaa minua kilvoittelemaan ollakseni parempi työtoveri ja lähimmäinen, Tuppurainen sanoo.

Kaisu Suopanki/STT