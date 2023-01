Heinäluoma: Purran ”vaaralliset puheet” heikentävät Suomen asemaa vaikeissa talousneuvotteluissa

SDP:n kansanedustaja Eveliina Heinäluoma pitää perussuomalaisten puheenjohtajan Riikka Purran puheita Suomen EU-erosta vaarallisina. Purra kertoi Iltalehdelle, että vuonna 2019 tehty linjaus EU-erosta on edelleen perussuomalaisten pitkän tähtäimen strateginen tavoite. DEMOKRAATTI Demokraatti

– Onko todella niin, että perussuomalaiset haluaa tieten tahtoen horjuttaa Suomen asemaa ja Euroopan yhtenäisyyttä nyt, Nato-prosessin ja Ukrainan sodan keskellä? Heinäluoma kysyy tiedotteessaan.

Viime ajat ja erityisesti Venäjän hyökkäys Ukrainaan ovat Heinäluoman mukaan vain korostaneet EU:n merkitystä turvallisuusyhteisönä.

– Miltäköhän maailma näyttäisi, jos perussuomalaisten ja heidän eurooppalaisten veljespuolueidensa haaveet Euroopan unionin hajoamisesta olisivat toteutuneet? Suomellakin olisi ollut kylmät paikat Venäjän käynnistämän hyökkäyssodan keskellä.

HEINÄLUOMA kysyy myös ajaisiko perussuomalaiset Suomen EU-eroa myös hallituksessa, mikäli puolue sinne eduskuntavaalien jälkeen päätyisi.

– Mikäli ajaisivat, onko Petteri Orpon kokoomus todella valmis tekemään tällaisia kompromisseja saadakseen hallituksen kasaan? Vaikka ministeripaikat houkuttaisivatkin, Suomen kansallinen etu on se, mikä pitää laittaa edelle.

– Purra on viemässä Suomea Iso-Britannian tielle, jossa EU-vastainen populismi on jo luonut taloudelle ja kansalaisten hyvinvoinnille umpikujan. Eropuheet heikentävät myös Suomen neuvotteluasemaa edessä olevissa vaikeissa talousneuvotteluissa. Jos maa on valmistelemassa eroa Unionista, miksi sen käsityksiä otettaisiin enää vakavasti?