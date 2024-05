Heinäluoma pyrkii pormestariehdokkaaksi – “Tässä on hyvä mahdollisuus Helsingillä olla vähän vastavoimana”

Tänään ensimmäisenä Helsingin pormestarikisaan ilmoittautui SDP:n valtuustoryhmän puheenjohtaja, kansanedustaja Eveliina Heinäluoma. Johannes Ijäs Demokraatti

Heinäluoma kertoi asiasta Helsingin Sanomille. Hän lähtee tavoittelemaan SDP:n paikkaa Helsingin pormestariehdokkaaksi ensi vuoden kevään kuntavaaleissa.

– Olen asiaa pohtinut paljon. Ehkä myös oman perheenlisäyksen kautta, kun lapsi on syntymässä kesällä, olen miettinyt, että minkälaiseen Suomeen ja minkälaiseen Helsinkiin hän syntyy. Sitä kautta olen innoissani lähdössä tavoittelemaan puolueen pormestariehdokkaan asemaa, Heinäluoma toteaa Demokraatille.

– Ajattelen niin, että tässä on hyvä mahdollisuus Helsingillä olla vähän vastavoimana maan hallituksen aika kovalle hyvinvointiyhteiskunnan alasajon politiikalle. Helsingin kannattaa tässä laittaa vähän kampoihin ja pyrkiä panostamaan omiin perusasioihin, koulutus, terveydenhuolto, turvallinen kaupunki, hän jatkaa.

Heinäluoma viittaa muun muassa siihen, että SDP:kin on jättänyt aloitteen, että esimerkiksi hallituksen ajaman toisen asteen maksuttomuuden karsimisen sijaan Helsinki pyrkisi järjestämään jatkossakin mahdollisuuden kokonaan maksuttomaan toiseen asteeseen.

– Ehkä tässä kannattaa vähän myöskin ammentaa aikaisemmilta kausilta, jolloin Helsinki on ajanut valtakunnan keskustelussa omannäköistä linjaa ja käyttänyt myöskin sellaisia puheenvuoroja, missä asioissa kannattaa kuitenkin turvata yhteiskunnan kokonaistalouden kannalta tärkeitä peruspalveluja.

Heinäluoma sanoo tähän ympäten, että useiden ryhmien toimesta on Helsingissä tehty aloitteita siitä, että hoitotakuuajat eivät löyhenisi maamme hallituksen toimien mukaisesti.

HELSINGIN SANOMAT on kertonut aiemmin, että puolet Helsingin suurimman puolueen kokoomuksen valtuutetuista kannattaa pormestariehdokkaakseen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen apulaispormestaria Daniel Sazonovia nykyisen pormestarin Juhana Vartiaisen sijaan. Ei tiedetä, onko kumpikaan tavoittelemassa kokoomuksen pormestariehdokkuutta.

Heinäluoma ei lähde kommentoimaan kokoomuksen pormestariehdokaspohdintaa.

– On tietenkin heidän asiansa ratkaista se. Toistaiseksi näyttää vähän ehkä sekavalta – ei heillä ole vielä ehkä asetelma ihan selvillä ainakaan sen perusteella, mitä julkisesta keskustelusta olen seurannut. Se on tietenkin heidän asiansa. Toistaiseksi nyt SDP on avannut tämän pelin ja muut puolueet, niin vihreät kuin vasemmistoliittokin, vielä odottelevat.

Vuoden 2021 kuntavaaleissa Juhana Vartiainen keräsi Helsingissä vajaat 13 900 ääntä, Daniel Sazonov noin 1 300 ääntä. Eveliina Heinäluoman potti oli noin 7 000.

Edellisissä eduskuntavaaleissa Heinäluoman äänisaldo oli reilut 15 800, kun Sazonov sai vain noin 2 650 ääntä. Vartiainen ei ollut ehdolla.

– Minä tunnen Helsingin, olen ollut ryhmäpuheenjohtajana ja lautakunnan jäsenenä pitkän aikaa, kaksi vaalikautta. Varmaan se on näkynyt myöskin omissa äänituloksissa, Heinäluoma pohtii.

Heinäluoma on kaupunkiympäristölautakunnan jäsen.

SDP:n Helsingin pormestariehdokkaasta päättää ylimääräinen piirikokous. Kokous on kesäkuun 11. päivänä ja jos muita ehdokkaita tulee, asiasta järjestetään äänestys.