Heinäluoma tempaisi Vuorisaarnan esiin ja antoi palaa Ulkopoliittisen instituutin suuntaan: ”Sitten todettaisiin, että oho, Ruotsi pettää aina”

Tytär ja isä, kansanedustaja Eveliina Heinäluoma (sd.) ja europarlamentaarikko Eero Heinäluoma tarttuvat tuoreessa Et ikinä arvaa -podcast-jaksossaan muun muassa kysymykseen, voisivatko Suomi ja Ruotsi liittyä Natoon eri aikaan. Johannes Ijäs Demokraatti

Maiden Nato-jäsenyyksiä jarruttava Turkki on ollut erityisen kriittinen Ruotsia kohtaan. Suomi on selvinnyt tähän asti vähemmällä.

Jäsenyyksien aikatauluttamista on spekuloitu Suomessa ja valtionjohdon kanta on ollut varsin yksimielinen: Suomi ja Ruotsi etenevät samaa tahtia. Tätä kantaa edustavat myös Heinäluomat.

– Kun SDP:n sisällä on käyty keskustelua, on ollut kyllä hyvin vahva halu kulkea tässä yhtä jalkaa, Eveliina Heinäluoma toteaa.

– On varmasti meidän etu, että pyritään yhdessä ratkomaan tätä asiaa eikä lähdetä ikään kuin ohituskaistalle ja jätetä ystävää railoon, hän jatkaa.

Myös Eero Heinäluoma sanoo, että ”kun yhdessä on lähdetty yhteiselle taipaleelle niin kai sitten sinne maaliinkin mennään yhdessä eikä jätetä kaveria matkalla”.

Eero Heinäluomalta lähtee myös tiukkaa kritiikkiä Ulkopoliittisen instituutin suuntaan.

– Minä ihmettelen, että meillä on tutkijoita jopa Ulkopoliittisessa instituutissa, jotka pohtivat sitä vaihtoehtoa, että Suomi hoitaa vain omaa asiaansa ja jättää Ruotsin jälkeen.

Hän pyytää ajattelemaan asiaa toisinpäin ja nostaa esiin Vuorisaarnaan kultaisen säännön.

– Siinä on periaate, että tee itse se, minkä haluat sinulle tehtävän. Jos me olisimme tilanteessa, että Ruotsi ilmoittaisi, kun Suomelle on tullut vaikeuksia, että Ruotsi kuitenkin menee. Sitten todettaisiin, että oho, Ruotsi pettää aina. Nämä tutkijat olisivat suureen ääneen arvostelemassa Ruotsia. Mutta nyt he vaativat, että Suomi unohtaa yhteisen historian sekä tässä asiassa että muutoinkin, Eero Heinäluoma kritisoi.

Hän ei mainitse, keihin tutkijoihin kritiikki kohdistuu, mutta äänessä on ollut ainakin Ulkopoliittisen instituutin johtava tutkija Charly Salonius-Pasternak.

Kun tasavallan presidentti Sauli Niinistö oli viikko sitten Kultaranta-keskusteluissa antanut ymmärtää, että Suomi ja Ruotsi liittyvät yhtä aikaa Naton, Salonius-Pasternak tykitti omat varauksensa asiaan Twitterissä.

– On potentiaalisesti katastrofaalinen ilmoitus, että Suomi menee Natoon vain käsi kädessä Ruotsin kanssa. Se, että kerrotaan toisillemme hakemisesta, jätetään hakemus samaan aikaan oli hyvä, mutta jos Suomelle tarjoutuu mahdollisuus liittyä, se pitää ottaa, johtava tutkija tviittasi.