Heinäluoma todisti Venäjän ohjusiskua – “Putinin tervehdys Kiovan turvallisuuskonferenssille”

Parhaillaan Kiovassa vieraileva europarlamentaarikko Eero Heinäluoma (sd.) todisti torstaina aamulla Venäjän ohjusiskua. Demokraatti Demokraatti

– Alasammuttu ohjusromu aiheutti loukkaantumisia ja katujen sulkemisia. Siinä Putinin tervehdys tänään alkavalle Kiovan turvallisuuskonferenssille, Heinäluoma kommentoi aamun iskuja pikaviestipalvelu X:ssa.

Puoliltapäivin ilmahälytys siirsi foorumin maan alle pommisuojaan.

– Tätä on todellisuus Euroopassa vuonna 2024. Ukrainalaisille tämä ja monta pahempaa asiaa on todellisuutta vuoden jokaisena päivänä. Siksi kaikkea tukea Ukrainalle on lisättävä, ei vähennettävä, Heinäluoma vaatii tiedotteessaan.

KIOVAN turvallisuuskonferenssin aikana Heinäluomalla on mahdollisuus kommentoida EU:n tukea Ukrainalle sekä muita turvallisuus- ja puolustuspolitiikan kysymyksiä.

– EU:n täytyy ottaa aito vastuu Euroopan turvallisuudesta ja kehittää itsestään todellista turvallisuusyhteisöä. Venäjänä täysimittainen hyökkäys Ukrainaan osoittaa EU-maiden turvallisuuden heikot kohdat ja vaatii unionilta isoja uudistuksia.

Heinäluoma peräänkuuluttaa EU:lta myös uudistuksia.

– EU:n omassa ajattelussa on luovuttava yksimielisyyspäätöksenteosta ulko- ja turvallisuuspolitiikan asioissa. Veto-oikeuden antaminen yksittäiselle jäsenmaalle tekee unionista heikon ja hitaan. On aika siirtyä määräenemmistöpäätöksiin myös ulko- ja turvallisuuspolitiikan kysymyksissä.

– Samoin on aika luopua rajoituksista, jotka estävät EU:n budjettivarojen käytön puolustuksellisen ja sotilaallisen tuen tarpeisiin. Ilman kykyä puolustaa omia arvojaan ja kumppaneitaan unioni ei voi olla tekijä, joka otetaan vakavasti Euroopan turvallisuutta rakennettaessa.

HEINÄLUOMA pitää vanhanaikaisena säädöstä, joka kieltää Euroopan investointipankkia EIP:tä lainoittamasta puolustussektorin hankkeita.

– Aikana, jolloin eurooppalaisen puolustussektorin kehittyminen on välttämätöntä ja kiireellistä, vanhat säännökset estävät olemassaolevien työkalujen, kuten EIP:n lainoitusmahdollisuuksien käyttämistä. EU-parlamentti asettui ehdotukseni pohjalta tukemaan säännösten muuttamista. Nyt samaa odotetaan valtionpäämiehiä edustavalta neuvostolta.

Heinäluoman oma puheenvuoro eurovaalien vaikutuksesta Euroopan tulevaisuudelle ja Ukrainan tuelle on tänään Kiovan turvallisuusfoorumissa.

– Turvallisuudesta tulee ensimmäistä kertaa EU-vaalien historiassa myös vaalikeskustelujen tärkeä teema. On syytä laajassa rintamassa toimia sen hyväksi, että EU-parlamentin tulevaa työtä määrittää EU:n ja Ukrainan suhteen syventämistä tukeva selkeä enemmistö, Heinäluoma toteaa tiedotteessaan.