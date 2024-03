Heinäluomalta suora kysymys Orpolle: “Eikö olisi aika nostaa suomalainen EU:n ensimmäiseksi puolustuskomissaariksi?”

Pääministeri Petteri Orpon (kok.) puhe Euroopan parlamentissa Strasbourgissa herätti suomalaisissa europarlamentaarikoissa monia kommentteja. Demokraatti Demokraatti

Europarlamentaarikko Eero Heinäluoma (sd.) peräänkuulutti puheenvuorossaan Suomelta aloitteellisuutta muun muassa puolustusasioissa.

– Eikö olisi aika nostaa suomalainen EU:n ensimmäiseksi puolustuskomissaariksi, hän kysyi.

Heinäluoma kiitti Orpoa ajatuksesta varautumisunionista.

– Hyvä niin. Mutta entä sosiaalinen unioni? Ihmisiä puolustava unioni, kaikkien markkinavoimien keskellä? Tästähän Orpon mainitsema komissiota aikoinaan johtanut Jacques Delors puhui: työmarkkinoiden sopimustoiminnan edistämisestä, vuoropuhelusta, yhdessä tekemisestä, toistensa kunnioittamisesta, hän toteaa tiedotteessa.

Heinäluoma kysyi myös, eikö hallituksen pitäisi viedä eteenpäin yritysvastuudirektiiviä ja luontokadon pysäyttävää lainsäädäntöä samoin kuin kunnioittaa naisten oikeuksia ja työntekijöiden ja kuluttajien oikeuksia suurten monikansallisten yritysten puristuksessa.

Ville Niinistö (vihr.) kiitti Orpoa Ukrainaa ja eurooppalaista puolustusta koskevasta osuudesta, mutta antoi esimerkiksi voimakasta kritiikkiä Orpon hallituksen politiikasta kotimaassa.

- Pääministerimme on lempeiden sanojen mies. Orpo sanoi, että haluaa rakentaa pohjoismaalaista työmarkkinamallia Suomessa, mutta hänen hallituksensa itse asiassa purkaa sitä. Hän sanoo, että Suomi haluaa saavuttaa hiilineutraaliustavoitteen, mutta hänen hallituksensa ei tee toimenpiteitä sen saavuttamiseksi esimerkiksi metsäpolitiikassa, Niinistö ryöpytti.

Hän nosti esille myös Orpon haastattelun Politico-lehdelle, jossa Orpo sanoi, ettei pidä perussuomalaisia enää äärioikeistolaisena puolueena. Haastattelussa Orpo esitti, että hallitusvastuu on tehnyt puolueesta maltillisen.

Niinistö kysyi, onko kokoomus mahdollisesti siirtynyt itse oikeammalle “oikeuttaakseen epätasa-arvoisen ja ilmastonmuutoksen torjunnan vastaisen” politiikan.

- Minun kysymykseni on, että mikä puolue hallituksessa on itse asiassa muuttunut? Suomessa nähdään nyt laajimmat lakot vuosikymmeniin, kun hallituksesi on tehnyt laajoja leikkauksia työ- ja sosiaaliturvaan.

PERUSSUOMALAISTEN meppi Pirkko Ruohonen-Lerner taas sanoi, ettei Suomen hallituksessa ole äärioikeistolaista puoluetta, vaan kyseessä on isänmaallinen hallitus, joka haluaa korjata “edellisen sosialistihallituksen katastrofaalisen perinnön ja sen jättämän suunnattoman velkataakan”.

Orpo vastasi mepeille, että Suomi on vahvan oikeusvaltion ja demokratian puolustaja. Hän sanoi, ettei hänen hallituksessaan ole äärioikeistopuoluetta.

- Monet teistä ovat huolissaan muutoksista, joita teemme Suomessa. Mutta meidän on tehtävä näitä muutoksia, koska taloutemme ei ole kasvanut 15 vuoteen. Olemme vaarassa menettää hyvinvointivaltiomme. Siksi teemme uudistuksia.