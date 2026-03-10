Tiede ja teknologia
10.3.2026 05:33 ・ Päivitetty: 10.3.2026 05:33
Helmikuu oli maailmanlaajuisesti mittaushistorian viidenneksi lämpimin
Helmikuu oli Länsi-Euroopassa poikkeuksellisen sateinen, kertoo EU:n ilmastopalvelu Copernicus. Sen mukaan helmikuu oli maailmanlaajuisesti mittaushistorian viidenneksi lämpimin.
Länsi-Euroopassa koettiin poikkeuksellisen runsaita sateita ja laajoja tulvia.
Euroopassa lämpötilat vaihtelivat alueittain. Länsi-, Etelä- ja Kaakkois-Euroopassa oli tavanomaista lämpimämpää, kun taas esimerkiksi Suomessa helmikuu oli tavanomaista kylmempi.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.