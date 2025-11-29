Helsingin demarit valitsivat uuden piirihallituksen

Helsingin sosialidemokraatit valitsivat syyspiirikokouksessa uuden piirihallituksen jäsenet. Demokraatti Demokraatti

Piirihallitus valittiin kaksivuotiselle kaudelle vuosille 2026 ja 2027. Puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat pysyvät samoina, sillä nykyinen puheenjohtajisto on erovuorossa vasta ensi vuonna. SDP Helsingin puheenjohtajana toimii Taru Reinikainen, 1. varapuheenjohtajana Salla Saarinen ja 2. varapuheenjohtajana Juha Jaatinen.

Uuteen piirihallitukseen valittiin Riku Lievonen, Samira Koistinen, Miska Pietilä, Tomi Raitio, Santeri Kujanpää, Adel Rizvi, Jenni Hirvonen, Ruth Palola, Joanna Ahola sekä Tiina Salo. Varajäseniksi valittiin Henrik Halen ja Katariina Styrman.