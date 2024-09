Helsingin kaupunginvaltuustolta 350 000 euroa Gazaan äänin 50-30

Helsingin lahjoittama summa jaetaan Punaiselle Ristille, UNICEFille, Pelastakaa Lapsille sekä Lääkärit Ilman Rajoja -järjestölle käytettäväksi humanitaarisen apuun Gazassa.

Valtuusto on ennen lahjoittanut vastaavan summan Ukrainaan.

Vasemmistoliiton valtuustoryhmän puheenjohtaja Haglundin aloite valmisteltiin yhteistyössä vihreiden, sosiaalidemokraattien ja RKP:n valtuustoryhmien kanssa, Helsingin vasemmistoliitto kertoo tiedotteessaan.

Tiedotteen mukaan kyseessä on ennakkotapaus, sillä vastaavia päätöksiä avun myöntämisestä Gazaan ei ole tehty muissa suomalaisissa kaupungeissa.

Hävinneessä ehdotuksessa asia olisi haluttu palauttaa valmisteluun ja asiassa tulisi toimia kaupunginhallituksessa esitetyn alkuperäisen pohjaesityksen mukaisesti.

“Pidämme tilannetta Gazassa vakavana ja kestämättömänä. Kansainvälisen yhteisön on löydettävä tapa päättää väkivaltaisuudet ja inhimillinen kärsimys alueella. Katsomme kuitenkin virkavalmistelun esittämän mukaisesti, että kunnan toiminnan lähtökohtana on toiminnan paikallisuus ja keskittyminen kunnan omalle alueelle ja vastuu Suomen roolista kansainvälisen humanitaarisen avun antamisessa on Suomen valtiolla”, siinä sanottiin.