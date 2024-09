Helsingin kaupunginhallitus väänsi Gazan avustamisesta, näin päätettiin – kokoomukselta eriävä mielipide

Helsingin kaupunginhallituksessa käsiteltiin tänään valtuutettu Mia Haglundin (vas.) aloitetta humanitaarisen avun antamisesta Gazan siviileille. Demokraatti Demokraatti

Haglund ja 26 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että Helsinki tekee päätöksen humanitaarisen avun antamisesta Gazan siviilien auttamiseksi.

Kaupunginhallitus oli kesäkuussa palauttanut asian uudelleen valmisteltavaksi. Tuolloin kaupunginhallituksen palautuspäätöksessä todettiin, että “asia palautetaan valmisteluun ja päätetään, että kaupunki antaa taloudellista tukea humanitaariselle avulle Gazaan. Palautuksen aikana kartoitetaan kaupungille luontevin kansainvälinen yhteistyötaho, jonka kautta tukea siviileille kanavoidaan ja määritellään taloudellisen tuen laajuus.”

Nyt esityksessä kaupunginhallitukselle luki, että kaupungin talousarviossa ei ole varattu määrärahaa erilaisten globaalien humanitääristen katastrofien avustamista varten. Kaupungilla ei myöskään ole ohjetta taikka linjauksia, joissa määritellään kriteerit humanitaarisen avun antamisesta taikka sitä miten avustussumma yksittäistapauksessa määritetään.

“Mikäli kaupunginhallitus katsoo, että kaupungin tulee ottaa käyttöön toimintamalli, jossa kaupunki avustaa erilaisia globaaleja humanitaarisia kriisejä, tulee kaupunginhallituksen määrittää avustussumma sekä järjestö, jonka kautta avustus toimitetaan kohteeseen”.

ESITTELIJÄN ehdotuksesta poiketen Minja Koskelan (vas.) vastaehdotus hyväksyttiin äänestyksessä kaupunginhallituksessa ääni 9-5, 1 tyhjä.

Vastaehdotuksen mukaan “kaupunginhallitus esittää, että Helsinki myöntää Gazaan humanitaarista avustusta 350 000 euroa ja kohdentaa siitä 100 000 euroa Punaisen ristin kansainväliselle komitealle (ICRC), 100 000 euroa UNICEFille, 100 000 euroa Pelastakaa Lapset ry:lle sekä 50 000 euroa Lääkärit ilman rajoja ry:lle käytettäväksi humanitaariseen apuun Gazassa.”

Vastaehdotus meni läpi vasemmistoliiton, vihreiden, SDP:n ja RKP:n yhden edustajan enemmistön turvin kokoomuksen äänestäessä esityksen puolesta ja perussuomalaisten edustajan tyhjää. Tosin kokoomuskin jätti kaupunginhallituksessa eriävän mielipiteen.

”Pidämme tilannetta Gazassa vakavana ja kestämättömänä. Kansainvälisen yhteisön on löydettävä tapa päättää väkivaltaisuudet ja inhimillinen kärsimys alueella. Katsomme kuitenkin virkavalmistelun esittämän mukaisesti, että kunnan toiminnan lähtökohtana on toiminnan paikallisuus ja keskittyminen kunnan omalle alueelle ja vastuu Suomen roolista kansainvälisen humanitaarisen avun antamisessa on Suomen valtiolla”, kokoomuksen eriävässä mielipiteessä todetaan.

Siinä todetaan myös, että Gazalle kohdennettavaa apua ei voi rinnastaa Ukrainalle ohjattuun apuun ja että avun myöntäminen Gazaan olisi ennakkotapaus kaupungin antamasta avusta alueelle, johon sillä ei ole olemassa yhteistyötä eikä yhteistyösopimusta.

“Katsomme, että kaupungin ei tule laajentaa omaa toimialaansa kehitysyhteistyön ja humanitaarisen avun alalle nykyistä laajemmin, vaan kyseinen toiminta kuuluu vakiintuneen ja luontevan työnjaon mukaan suomalaisessa yhteiskunnassa Suomen valtiolle”, kokoomuslaiset näkevät.

Koskelan vastaehdotuksessa puolestaan nähtiin, että Euroopassa on muita pääkaupunkeja, kuiten Itävalla Wien, joiden kansainväliseen toimintaan kuuluu vakiintuneesti kaupungin omat kehitysapuprojektit. “Barcelona on europpalainen esimerkki kaupungista, joka on myöntänyt Gazan alueelle kertaluontoisella päätöksellä taloudellista humanitaarista tukea joka kohdennettiin kansainvälisten organisaatioiden kautta. Helsingin kaupungin nykyisen kansainvälisen toiminnan puitteissa luontevinta on tehdä päätös kertaluontoisesta humanitaarisen taloudellisen tuen myöntämisestä Gazan siviilien tueksi.”

Asia siirtyy seuraavaksi kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi.

HELSINGIN kaupunki kuten myös kaupungin kotimaiset ja kansainväliset verrokkikaupungit ovat osoittaneet Ukrainalle tukea eri muodoissa.

Esityksessä kaupunginhallitukselle todettiin, että Kuntaliitto on tehnyt kunnille kyselyn humanitaarisen tuen antamisesta Gazaan. Kyselyyn vastanneista kunnista ei missään ole tehty päätöstä humanitäärisestä avunannosta tai tuen osoituksista Gazaan. Valtuustoaloitteita on saatujen vastausten mukaan tehty Helsingin lisäksi Rovaniemellä, Vaasassa ja Vantaalla. Vain Rovaniemen aloite on ehditty käsitellä tähän mennessä.

“Rovaniemen kaupunginhallituksen aloitevastuksessa todetaan, että vuonna 2022 useat kunnat tekivät päätöksiä Ukrainan valtion avustamisesta ja myös Kuntaliitto antoi aiheeseen liittyvää ohjeistusta. Nyt vastaavia päätöksiä ei ole samassa laajuudessa tehty eikä Kuntaliitto ole antanut asiasta ohjeita.”