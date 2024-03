Helsingin kaupunki ryhtyy toimiin kiistellyn hallin saamiseksi viimein käyttöön

Helsingin areenan saamiseksi käyttöön on välttämätöntä ryhtyä toimenpiteisiin. Näin toteaa Helsingin kaupunginhallitus.

Kaupunki ryhtyy toimenpiteisiin hallin osakkeiden tai areenakiinteistön ostamiseksi.

Kaupunki kertoo varautuvansa samalla muihin toimiin siltä varalta, ettei kaupasta päästä kohtuullisessa ajassa sopimukseen.

Helsingin Ilmalassa sijaitseva areena on Venäjän Ukrainassa aloittaman sodan takia ollut jo kauan käyttämättömänä.

- Tilanne on pitkittyessään monella tapaa haastava. Hallin auki saamisella on tärkeä merkitys kulttuuri- ja liikunta-aloille sekä suurtapahtumille ja muulle elinkeinoelämälle, kaupunki kirjoittaa tiedotteessaan.

KAUPUNKI on ensisijaisesti toivonut, että areenalle löytyisi vapaaehtoisella kaupalla uusi yksityinen omistaja. Kaupungin mukaan neuvotteluja käydään parhaillaan. Kaupungilla ei ole vapaaehtoisen kaupan mahdollisessa toteutumisessa roolia, mutta se kertoo seuranneensa neuvotteluja tiiviisti.

Kaupunginhallitus kuitenkin katsoo, että käynnissä olevien vapaaehtoisten kauppaneuvottelujen lopputulos on epävarma ja näin ollen katsoo kaupungin toimien olevan välttämättömiä, jotta hallin saamista käyttöön voidaan edistää.

- Helsinki-Hallin tilanne on surullinen. Halli on seissyt tyhjänä, eikä asiaan ole löytynyt ratkaisua, vaikka aikaa on kulunut, kirjoittaa Helsingin apulaispormestari Daniel Sazonov (kok.) viestipalvelu X:ssä.

Helsingin kaupunginhallitus kokoontui tänään ylimääräisessä kokouksessa pohtimaan hallin kohtaloa.

Helsingin Sanomat kertoi keskiviikkona, että torstain kokouksessa oli määrä käynnistää hallin ostoprosessi. Kyseessä on ennen pakkolunastusta tehtävä toimi, jolla kaupunki voi esittää areenan venäläisomistajille haluavansa ostaa areenan.

STT kertoi keskiviikkona, että kahdesta toisestaan riippumattomasta lähteestä saadun tiedon mukaan maksuehdot ovat suurin ongelma areenan taustayhtiön Helsinki Halli Oy:n osakekaupassa. Kauppa vaatii lähteiden mukaan vielä hienosäätöä, jotta se voisi saada hyväksynnän viranomaisilta.

HELSINKI HALLI -yhtiön äänivaltaisin osakesarja on lähes kokonaan Ulosottolaitoksen jäädyttämä, koska osakkeet ovat EU:n pakotelistalla olevien venäläisoligarkkien omistuksessa. Halliyhtiön osakkeiden myynti vaatisi ulkoministeriön poikkeusluvan.

Pakotetiimin vetäjä Pia Sarivaara ulkoministeriön kansainvälisen oikeuden yksiköstä kertoi STT:lle keskiviikkona sähköpostitse, että mitään poikkeuslupahakemusta ei ollut keskiviikkoon mennessä ministeriölle jätetty.

Jääkiekkojoukkue Jokereiden kotihalliksi 1990-luvulla rakennettu Helsingin areena on ollut tapahtumista tyhjillään siitä lähtien, kun Venäjä käynnisti hyökkäyssodan Ukrainaan helmikuussa 2022.

HYÖKKÄYKSEN jälkeen EU asetti hallin pääosakesarjan taustayhtiöidensä kautta omistavat Gennadi Timtshenkon sekä Arkadi ja Boris Rotenbergin pakotteiden piiriin, ja Ulosottolaitos jäädytti heidän omaisuuttaan Suomessa. Timtshenko ja Boris Rotenberg ovat myös Suomen kansalaisia.

Pakotteiden vuoksi hallia ei ole voitu käyttää lainkaan.

Sittemmin hallin käytön vapauttavia osakkeita on yritetty kaupata eteenpäin. EU:n neuvoston parhaillaan voimassa olevien säädösten mukaan osakkeet voivat poikkeusluvalla vaihtaa omistajaa, mutta myynnistä saatu raha pysyisi silti jäädytettynä.

Uutista päivitetty klo 11.29 ja klo 11.48