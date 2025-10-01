Palkittu politiikan aikakauslehti.
1.10.2025 07:04 ・ Päivitetty: 1.10.2025 07:10

Helsingin yliopisto tulee hätiin: uusi säätiö Vanhan ylioppilastalon pelastajaksi

Jukka Flander
Arkkitehti Axel Hampus Dahlströmin suunnittelema ylioppilastalo valmistui vuonna 1870.

Helsingin yliopisto kertoo perustavansa paraikaa uutta säätiötä, joka voisi ostaa kuuluisan Vanhan ylioppilastalon.

Demokraatti

Demokraatti

Talon omistava Helsingin yliopiston ylioppilaskunta (HYY) on ajautunut epäonnisten kiinteistöinvestointien takia pahoihin talousvaikeuksiin, ja voi menettää omaisuutensa. Mediatietojen mukaan rahoittajapankit odottavat vielä tänä vuonna ylioppilaskunnalta kiinteistöjen realisoimista.

Yliopiston tiedotteen mukaan se on keräämässä tukijoita uuteen säätiöön, joka pelastaisi Helsingin ydinkeskustassa sijaitsevan rakennuksen ostamalla sen pois opiskelijoilta.

Säätiön rahoittajiksi ovat lupautuneet jo yliopiston mukaan valtion ja Helsingin kaupungin lisäksi muun muassa Koneen säätiö ja Niilo Helanderin säätiö. Käytännön perustamisjärjestelyt hoitaa yliopisto. Kun säätiö saadaan perustettua, se voi tehdä HYY:lle ostotarjouksen rakennuksesta.

Yliopisto perustelee pelastamishanketta Vanhan ylioppilastalon kulttuurihistoriallisella merkityksellä ja perinnearvolla.

Talon on arveltu sijaintinsa ja uusrenessanssia edustavan arkkitehtuurinsa takia kiinnostavan ulkomaisia kiinteistösijoittajiakin.

