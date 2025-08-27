Helsingin yliopistolta riihiterveiset: ”Leikkaukset romuttavat edellytykset tulevaisuuden kasvulle ja kilpailukyvylle”

Helsingin yliopisto vaatii Petteri Orpon (kok.) hallitusta pitämään kiinni parlamentaarisesta T&K-sovusta ja luopumaan yliopistoindeksin leikkaamisesta. Demokraatti Demokraatti

Asiasta kertoo yliopiston hallintojohtaja Esa Hämäläinen tiedotteessaan.

Eduskunta sopi parlamentaarisesti viime hallituskaudella T&K-investointien nostamisesta 4 prosenttiin bruttokansantuotteesta vuoteen 2030 mennessä. Valtiovarainministeriö esitti budjettiehdotuksessaan elokuun alussa tavoitteen lykkäämistä.

Hämäläinen toteaa tiedotteessaan, että lykkääminen olisi askel väärään suuntaan.

– Kasvua ei synny ilman uusia innovaatioita, ja uusia innovaatioita ei synny ilman pitkäjänteistä tutkimusta. Huomisen ratkaisut tehdään tänään tehtävällä perustutkimuksella, Helsingin yliopiston hallintojohtaja Hämäläinen sanoo.

Parlamentaarinen T&K-sopimus on Hämäläisen mukaan keskeinen linjaus Suomen talouskasvun ja kilpailukyvyn vahvistamisessa. Nyt siitä kaavaillaan peräännyttävän hetkellä, jolloin tutkimukseen panostaminen olisi tärkeämpää kuin koskaan.

VALTIOVARAINMINISTERIÖN ehdotus lykkäisi T&K-tavoitteiden aikataulua ja kohdistaisi leikkauksia erityisesti yliopistojen ja Suomen Akatemian rahoitukseen – eli juuri niihin rakenteisiin, joista sovun mukainen kasvu on Hämäläisen mukaan tarkoitus rakentaa.

Tutkimus, kehitys ja innovaatiot eivät Hämäläisen mukaan ole toisistaan irrallisia siiloja vaan muodostavat ketjun, jonka alkupää on yliopistoissa tehtävä perustutkimus. Yliopistojen rahoitus mahdollistaa tutkijoiden työn, laadukkaat tutkimusinfrastruktuurit ja kilpaillun rahoituksen omarahoitusosuuksien hoitamisen. Ilman tätä kivijalkaa ei synny myöskään soveltavaa tutkimusta ja yritysyhteistyötä, jota hallitus haluaa edistää.

– On lyhytnäköistä ajatella, että tutkimusleikkauksilla voitaisiin kuroa umpeen julkisen talouden ongelmia. Todellisuudessa leikkaukset romuttavat edellytykset tulevaisuuden kasvulle ja kilpailukyvylle, Hämäläinen sanoo.

Hallitus kokoontuu budjettiriiheen ensi maanantaina.