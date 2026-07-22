Helsinki ja Vantaa yhteen? – Nyt puhuu Eveliina Heinäluoma: ”Kaikissa tapauksissa Espoon pitää olla mukana”

Vantaan kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Sakari Rokkanen (kok) kertoo Helsingin Sanomien haastattelussa haluavansa yhdistää Vantaan ja Helsingin. Demokraatti Demokraatti

Ajatus on Rokkasen oma, eikä se ole Vantaan virallinen näkemys asiaan. Rokkasen mukaan ideaalitapaus olisi se, että mukana olisivat Helsingin ja Vantaan lisäksi myös Espoo ja Kauniainen.

– Ei kannata jäädä odottamaan, jos muut eivät ymmärrä koko seudun etua ja pitkässä juoksussa myös omaa etuaan.

Helsingin kaupunginvaltuuston puheenjohtaja, kansanedustaja Eveliina Heinäluoma (sd.) sanoo, että asiassa on syytä kuunnella kuntalaisten tarpeita ja ajatuksia herkällä korvalla ja mennä yhteistyö edellä.

– Meillä on Vantaan ratikka ja Espooseen Länsimetro. MAL-yhteistyötä voisi nykyisestä entisestään kehittää, kun nykyhallitus on halunnut vähentää sitä. Jos yhteistyöhankkeissa törmätään tilanteeseen, että se ei riitä, voi tällöin pohtia kuntaliitosmahdollisuuksia.

Heinäluoma muistuttaa, että kun puhutaan miljoonan ihmisen kunnasta, lähivaikuttaminen muodostuu suureksi asiaksi.

– Ihmisille ovat kaikissa kaupungeissa tärkeitä lähipalvelut: päivähoito, koulu, terveyspalvelut ja ikäihmisten palvelut. Tästä syystä jo nyt kannattaisi panostaa lähidemokratian toteutumiseen.

Heinäluoman mukaan kaikissa tapauksissa Espoon pitää olla mukana.

– Kaikki hankkeet, jotka ovat tärkeitä yhteistyön näkökulmasta, koskettavat näitä kolmea isoa kaupunkia.