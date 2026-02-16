Helsinki lupaa suitsia kaupungin vuokratalojen Airbnb-rallia

Helsingin kaupunki sanoo tutkivansa vuokra-asukkaidensa epäiltyä luvatonta jälleenvuokraustoimintaa. Kaupunki vakuuttaa, että jokainen näistä saatu väärinkäyttöilmoitus käsitellään. Demokraatti Demokraatti

Kaupungin asuntoyhtiön Hekan mukaan sekin on huomannut, että kaupungin vuokra-asuntoja on välitetty Airbnb-palvelussa. Parhaana turistisesonkina asukas pystyy muutamalla alivuokrauspäivällä tienaamaan omien vuokrakulujensa verran rahaa.

– Jokainen tietoomme tullut luvaton jälleenvuokraus johtaa varoitukseen, purkuun tai irtisanomiseen. Ryhdymme myös uusiin toimiin väärinkäytösten estämiseksi, Hekan toimitusjohtaja Maria Aspala sanoo tiedotteessa.

KAUPUNKI kielsi asuntojensa kaupallisen vuokraustoiminnan jo viime syksynä, mutta ilmoituksia on muun muassa Helsingin Sanomien mukaan näkynyt edelleen Airbnb-palvelussa.

Kaupunginvaltuutettu Otto Meri (kok) kertoi somessa viime viikolla, että kaupunki olisi saanut vuokrauksista useitakin tuloksettomia ilmiantoja.

Heka korostaa, ettei se voi tietosuoja- ja oikeussyistä kertoa ilmiantajille, miten tapaukset on hoidettu tai missä vaiheessa niiden tutkinta on. Jokainen ilmoitus kuitenkin käsitellään, kaupunki vakuuttaa.

Varoitukset, tilanteen uudelleen tarkastaminen ja viimeisenä keinona oleva vuokrasopimusten irtisanominen voi kestää useita kuukausia huoneenvuokralain mukaisen sopimusjuridiikan takia.