Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Kotimaa

16.2.2026 07:07 ・ Päivitetty: 16.2.2026 07:45

Helsinki lupaa suitsia kaupungin vuokratalojen Airbnb-rallia

iStock

Helsingin kaupunki sanoo tutkivansa vuokra-asukkaidensa epäiltyä luvatonta jälleenvuokraustoimintaa. Kaupunki vakuuttaa, että jokainen näistä saatu väärinkäyttöilmoitus käsitellään.

Demokraatti

Demokraatti

Kaupungin asuntoyhtiön Hekan mukaan sekin on huomannut, että kaupungin vuokra-asuntoja on välitetty Airbnb-palvelussa. Parhaana turistisesonkina asukas pystyy muutamalla alivuokrauspäivällä tienaamaan omien vuokrakulujensa verran rahaa.

– Jokainen tietoomme tullut luvaton jälleenvuokraus johtaa varoitukseen, purkuun tai irtisanomiseen. Ryhdymme myös uusiin toimiin väärinkäytösten estämiseksi, Hekan toimitusjohtaja Maria Aspala sanoo tiedotteessa.

KAUPUNKI kielsi asuntojensa kaupallisen vuokraustoiminnan jo viime syksynä, mutta ilmoituksia on muun muassa Helsingin Sanomien mukaan näkynyt edelleen Airbnb-palvelussa.

Kaupunginvaltuutettu Otto Meri (kok) kertoi somessa viime viikolla, että kaupunki olisi saanut vuokrauksista useitakin tuloksettomia ilmiantoja.

Heka korostaa, ettei se voi tietosuoja- ja oikeussyistä kertoa ilmiantajille, miten tapaukset on hoidettu tai missä vaiheessa niiden tutkinta on. Jokainen ilmoitus kuitenkin käsitellään, kaupunki vakuuttaa.

Varoitukset, tilanteen uudelleen tarkastaminen ja viimeisenä keinona oleva vuokrasopimusten irtisanominen voi kestää useita kuukausia huoneenvuokralain mukaisen sopimusjuridiikan takia.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Mikko Majander

Kohti Ruotsin vaaleja
14.2.2026
Hiipunut keskusta voi olla pääministerintekijä Ruotsissa ja Suomessa
Lue lisää

Minna Tawast

Teatteri ja Tanssi
16.2.2026
Arvio: Toisen tasavallan Suomen idea on selviytyminen
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU