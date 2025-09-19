Politiikka
19.9.2025 04:15 ・ Päivitetty: 19.9.2025 04:15
Helsinki Security Forum alkaa – Stubb haastattelussa
Tänään alkaa turvallisuuteen keskittyvä keskustelutapahtuma Helsingin turvallisuusfoorumi eli Helsinki Security Forum, joka tuo paikalle tutkijoita eri puolilta maailmaa.
Iltapäivän avajaistilaisuudessa lavalla haastatellaan presidentti Alexander Stubbia.
Ennen tapahtuman avajaisia Helsingin keskustan Sanomatalolla järjestetään puoli kahden aikaan iltapäivästä paneelikeskustelu, jonka aiheena on kysymys ”Miten Suomi turvataan?”. Keskusteluun osallistuu puolustusministeri Antti Häkkänen (kok.).
Perjantaina keskustelutapahtuman lavalla nähdään puhujina myös muun muassa EU-komission varapuheenjohtaja Henna Virkkunen (kok.), Nokian geopolitiikan johtaja Mikko Hautala ja Patrian toimitusjohtaja Esa Rautalinko.
Viikonloppuna lavalla nähdään muun muassa ulkoministeri Elina Valtonen (kok.) ja Yhdysvaltain keskustiedustelupalvelu CIA:n entinen johtaja David Petraeus. Keskustelujen kantavana teemana on puolustuksen ja sodankäynnin nykytila sekä tulevaisuus Ukrainan sodasta saatujen oppien valossa.
