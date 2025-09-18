Lindtman kyselytunnilla: ”Mikä on kokoomuksen ja Orpon kanta – ja koska on oikea aika tunnustaa Palestiina, ellei nyt?”

Demari- ja muut oppositioedustajat tenttasivat etenkin pääministeri Petteri Orpoa (kok.) Palestiinan tunnustamisesta eduskunnan kyselytunnilla. Susanna Luikku Demokraatti

SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman ihmetteli, että kukaan ei tunnu tietävän kokoomuksen tai pääministerin kantaa asiaan, vaikka se on esillä viikosta ja kuukaudesta toiseen.

– Harvoin on tilannetta, jossa lähes koko maailman katseet kääntyvät samaan suuntaan ja ratkaistaan, millä puolella historiaa kukin maa on. Pääministeri Orpo, kertokaa vihdoin suoraan: pitääkö Suomen olla mukana Palestiinan tunnustavien maiden joukossa vai ei, ja mikä on teidän oma kantanne? Ja koska se oikea hetki tunnustamiseen on, jos ei nyt?

Eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen muistutti, että jopa arabimaat ovat nyt sitoutuneet terrorismin vastustamiseen ja Israelin tunnustamiseen.

– Silti pääministeri ei saa hallituksestaan ulos Palestiinan tunnustavaa kantaa, vaikka sitä odottaa myös maan presidentti. Mitä tämä kertoo paitsi hallituksen myös koko ulkopoliittisesta toimintakyvystä? hän haastoi.

Orpo vastasi kritiikkiin pääosin toistamalla, kuinka Suomi on sitoutunut kahden valtion malliin ja ensisijaista on saada tulitauko, humanitaarista apua Gazaan ja Palestiinalle hallinto, jossa terroristijärjestöksi luokiteltu Hamas ei ole mukana.

– Palestiinan tunnustaminen on edellytys sille, että päästään rakentamaan sitä terroristeista vapaata hallintoa ja yhteiskuntaa.

DEMARIRYHMÄSTÄ myös muun muassa Elisa Gebhard, Nazima Razmyar, Ville Skinnari ja Pinja Perholehto kysyivät, miksi Orpo antaa hallituksensa sisäisen hajaannuksen estää Palestiinan tunnustamisen tilanteessa, jossa yhä laajempi joukko verrokkimaita aikoo sen tehdä ja Gazassa on kaikkien riippumattomien kansainvälisten järjestöjen mukaan sekä kansanmurha että nälänhätä.

Ulkoministeri Elina Valtonen (kok.) kommentoi, että Israel on ylittänyt kaikki rajat toiminnassaan, ja Palestiinan olemassaolon edellytykset heikkenevät siksi päivältä päivältä.

– Suomi hakee ratkaisuja akuuttiin katastrofiin ja oikeaa aikaa tunnustamiseen. Suomi ja Hollanti vetosivat ensimmäisenä EU-komissioon, jotta Israelin kanssa solmittua kauppasopimusta tarkasteltaisiin. Olemme ajaneet pakotteita väkivallasta vastuullisille ja tuemme Palestiinaa huomattavilla summilla, Valtonen sanoi.

Valtonen kertoi myös keskustelleensa ”viimeksi eilen” Palestiinan ulkoministerin kanssa siitä, miten Suomi ja EU voisivat auttaa demokraattisen hallinnon pystyttämisessä.

Muusta oppositiosta ärhäkkäin oli vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta:

– Hävettää Suomen puolesta, kun kansanmurhalla tuhotaan kokonaisia sukupolvia eikä täältä saada edes tunnustamisesitystä aikaan. Presidentti Alexander Stubb on osoittanut suomalaista arvojohtajuutta, mutta hänen pitää lähteä YK:n yleiskokoukseen tyhjin käsin, koska pääministeri ei pysty johtamaan eikä hallitus ole toimintakykyinen, Virta sivalsi.