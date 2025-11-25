Kotimaa
25.11.2025 06:14 ・ Päivitetty: 25.11.2025 06:14
Helsinki valaisee Havis Amandan oranssiksi
Helsingin kaupunki valaisee tänään Havis Amanda -patsaan oranssiksi osana YK:n Oranssit päivät -kampanjaa. Kampanja järjestetään vuosittain naisiin kohdistuvan väkivallan lopettamiseksi.
Valtioneuvoston linna valaistiin oranssilla jo maanantai-iltana, ja sen valaisu jatkuu keskiviikkoaamuun. Lisäksi ulkoministeriön Merikasarmi valaistaan oranssiksi tänään kello 15 alkaen, ja valaisu jatkuu puoleenyöhön asti.
- Jokaisen tytön ja naisen pitää saada tuntea olevansa Suomessa turvassa. Väkivallan ehkäiseminen vaatii asenteiden, rakenteiden ja lainsäädännön muuttamista, sanoo pääministeri Petteri Orpo (kok.) valtioneuvoston tiedotteessa.
Helsingin kaupunki järjestää tänään hiljaisen kynttiläkulkueen yhteistyössä UN Women Suomen kanssa. Kulkueeseen osallistuu Helsingin pormestari Daniel Sazonov (kok.). Myös valtioneuvoston ja sen ministeriöiden henkilökuntaa osallistuu kulkueeseen.
Myös muun muassa Stockmann-tavaratalon näyteikkunat ja Ylen linkkitorni valaistaan oranssilla.
Oranssit päivät -kampanjan virallinen suojelija on tasavallan presidentin puoliso Suzanne Innes-Stubb.
